Největší archeologické naleziště v Americe

The Tikal National Park je největší archeologické naleziště v Americe, rozkládající se na ploše 576 čtverečních kilometrů. Jenže většina této plochy je bujně rostoucí mlžný prales. Do dnešního dne je odkryta pouze část úchvatných staveb, okolo 20 km2. Je těžké si představit, jak nádherné muselo město být v době své největší slávy. Dnešní mokřady, prales a savana byly úrodnou zemědělskou půdou. Ve městě v té době žilo možná až 50 000 obyvatel. Díky UNESCO se postupně rozšiřuje aktivita archeologů a každý rok se objevují nové a nové stavby. Tikal je nesmírně ceněn i proto, že zde bylo zachováno mnoho mayských textů.

Guatemala, Tikal

FOTO: archiv autora

Vyplatí se přivstat si

Je to stejné snad všude na světě. Když se chcete vyhnout masové turistice, musíte si přivstat. Když chcete vidět kráter Ngorongoro v Tanzanii v jeho autentické podobě, musíte do něj vyrazit hned po svítání. Když chcete vidět Machu Picchu v Peru jen s hrstkou turistů, musíte projít branou hned po svítání (pokud vás nezastaví hustá mlha). S Tikalem je to úplně stejné. Navíc svítání v deštném pralese je úchvatný zážitek sám o sobě. Tikal ale nejsou jen památky, žije zde více než 280 druhů ptáků, např. kolibříci, tukani nebo volavky, ze savců jsou zastoupeni tapíři, opice, jaguáři a nechybí také velké množství hadů. Všichni opeřenci a opice dávají hlasitě najevo, že přežili noc.

Guatemala, Tikal

FOTO: archiv autora

Nezapomenutelný ranní koncert. Areál otevírá v 6 hod., ale pokud bydlíte v některém z hotelů v jeho bezprostředním okolí, můžete v doprovodu průvodce do širšího okruhu už od čtyř hodin. Ty tři čtyři hodiny, které vás dělí od masové turistiky, vám dovolí nadechnout se atmosféry tajemné mayské kultury a náboženství. Tady se žilo a umíralo podle přesného řádu, podle rituálů a náboženských a společenských norem, které byly tolik vzdálené životu v Evropě v té době….

Guatemala, Tikal

FOTO: archiv CK Marco Polo

Trocha historie

Mayská města nebyla nikdy centrem celé země. Na rozdíl od Aztéků, kde veškerá moc směřovala k centralizaci, mayská města měla statut podobný řeckým městům. Byly to vlastně městské státy, které vzájemně komunikovaly. Vztahy nebyly vždy přátelské a docházelo k drobným potyčkám, ale i velmi brutálním válkám. Vše ovšem na platformě jednoho mayského národa, jednoho náboženství a jedné kulturní tradice.

Guatemala, Tikal

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Historie Tikalu se začala psát v 6. století před naším letopočtem, největšího rozmachu dosáhl Tikal ve 3.–8. století našeho letopočtu, kdy se město stalo významným náboženským, kulturním a obchodním střediskem. V 9. století n. l. začala sláva Tikalu postupně upadat a na začátku 10. století byl Tikal spolu s dalšími historickými místy opuštěn. Proč Mayové opustili svoje sídla v nížinách, se dodnes neví, existuje několik spekulací, ale žádná není historicky doložená. Jedna z možností je výrazný úpadek obchodu nebo vojenská vzpoura.

Guatemala, Tikal

FOTO: archiv CK Marco Polo

Mayové

viz sloupek

Guatemala, Tikal

FOTO: archiv autora

Objevení Tikalu

Tikal ležel po léta zapomenut v džungli až do roku 1848, kdy guatemalská vláda poslala do těchto míst expedici pod vedením Modesta Mendéze a Ambrosia Tuta. Vláda se inspirovala knihou, kterou v roce 1841 vydal John L. Stephens, který se o mayské památky zajímal i když Tikal nikdy nenavštívil.

Vědecký výzkum začal v roce 1881 po příjezdu anglického archeologa Alfreda Maudslaye, počátkem 20. století se začal vypracovávat územní plán, podrobný archeologický výzkum následoval v 50. letech minulého století. Výzkum vedla univerzita v Pensylvánii. V osmdesátých letech byla vybudována zpevněná silnice z Flores do Tikalu a tím byla otevřena brána masové turistice. I když ta je tu stále v plenkách, protože dostat se do Guatemaly je složité a drahé v porovnání s Mexikem, kam míří hlavní proud turistů.

Guatemala. Myslíte, že přemýšlí o mimozemšťanech?

FOTO: archiv autora

Jak se ubránit myšlenkám na mimozemšťany

Když stojíte tváří v tvář největším světovým památkám v Egyptě, v Peru nebo tady v Tikalu, nelze si nepoložit otázku: „Jak to mohli postavit? S jejich primitivními nástroji, s jejich úrovní technologií? Nestojí za tím vším někdo mimo tuhle planetu?“ Tikal je neuvěřitelný. Promyšlený. Architektonicky čistý. A rozsáhlý, opravdu rozsáhlý. Celý areál leží na vyvýšené náhorní plošině, což byl možná jeden z důvodů, proč Mayové postavili své město právě zde. Většina staveb pochází z let 400–800 n. l. a nejvíce překvapující je jejich výška. Chrám IV (chrám dvouhlavého hada) dosahuje výšky 70 metrů a i z dálky je vidět, jak vyčnívá nad okolní džungli. Chrámy I (chrám velkého jaguára) a II (chrám masek) vznikly na protějších stranách Velkého hlavního náměstí, jsou to stupňovité pyramidy se svatyní na vrcholku, kam se dá dostat po příkrém schodišti. Svatyně je tvořena jednou místností.

Velké náměstí je obklopeno množstvím staveb, z některých se zachovali jen plošiny, najdete zde paláce, náměstí, ale i obydlí prostých lidí.

Guatemala, Tikal

FOTO: archiv autora

Teklo tu i hodně krve

Tikal ve své době vládl i jiným mayským státům. Na hlavním obřadním náměstí je vztyčeno mnoho stél se jmény a reliéfy tehdejších panovníků, mezi nejznámější patří např. Jaguáří tlapa, Bouřlivá obloha nebo Muž se vzezřením ptáka. Z náměstí vede dodnes patrná síť ulic k jednotlivým vzdálenějším stavbám. Spojují město s okolními stavbami, vodními nádržemi a vesnicemi. Ze stél, nápisů a pohřebních pokladů lze vyčíst, jak mocní a krutí byli zdejší panovníci. Nebylo výjimkou obětování poražených nepřátel, sebemrzačení kněží, lidské oběti…Krvavé oběti provázejí středoamerické kultury po celou dobu jejich historie. Je ovšem třeba k nim přistupovat bez předsudků se snahou pochopit jejich smysl v celém náboženském a společenském systému.