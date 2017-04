Spokojené úřady

Godfrey Tengeneza, mluvčí Tanzania Tourist Board (TTB), státního úřadu, který se stará o propagaci Tanzanie jako turistické destinace, prohlásil, že je vyhlášení Tripadvisoru důkazem velkého potenciálu, který oblast okolo Arushi má. „Jako Tanzanci bychom měli být všichni hrdí na Arushu. Je opravdu kultovní atrakcí regionu a patří k tomu nejlepšímu v Africe,“ dodal pan Tengeneza.

Tarangire

FOTO: archiv autora

Nárůst turistiky navzdory zvýšenému DPH

Když vláda na jaře loňského roku zavedla DPH v turistických službách ve výši 18 %, vzbudilo to velmi negativní ohlas po celém světě. Velcí globální hráči v turistice vyhrožovali, že přestanou své klienty do Tanzanie posílat. Místní provozovatelé služeb se obávali nejhoršího. Výsledek ale překonal všechna očekávání.

Rok 2016 byl pro Tanzanii nejúspěšnějším za celou řadu let. Počet turistů vyrostl meziročně o 12% a nakonec jich do Tanzanie přijelo 1 137 000. Jen pro zajímavost, v sousední Keni nastal pokles o 400 000 klientů oproti roku 2015.

Nevzrostl jen počet klientů, ale i příjmy z turistiky. V roce 2016 Tanzanie utržila 2,23 miliardy USD (nárůst o 11%). Keňa ve stejném období tratila a její příjem byl jen 873 miliónů USD.

Ngorongoro Crater Lodge neodděluje od divoké přírody žádná bariéra. Divoká zvěř se čas od času objeví opravdu blízko vás.

FOTO: andBeyond

Kráter Ngorongoro je výkladní skříní

Největším tahákem oblasti je bezsporu kráter Ngorongoro. Unikátní místo, které nemá ve světě obdoby. Kráter rozlohou velký jako Praha je domovem komunity zvířat, která zachovává už po staletí plně funkční africký potravinový řetězec. Bez zásahu člověka (kromě snahy vrátit sem divoce žijícího nosorožce) zde žijí hlavní představitelé africké fauny. Jen žirafu tu nepotkáte.

Ngorongoro Crater Lodge, Tanzanie

FOTO: andBeyond

Výkladní skříň už má na sobě ale šmouhy

Obrovský zájem turistů o Ngorongoro nepřináší ale jen příjemné a pozitivní výsledky. Turistů je tu v některých chvílích až příliš. Dochází k situacím, kdy u jednoho divokého lva potkáte dvacet i více aut. Ačkoli je v kráteru striktně zakázáno jezdit mimo vyhrazené cesty, dochází stále častěji k překročení pravidel. Někteří turisté nezachovávají ani základní respekt k přírodě. Ozývá se křik a smích a často dochází k hádkám a sporům o pozice s výhledem na zvířata. Vláda rozhodla, že je nutné počet turistů omezit. Zatím použila jaké nástroj zvýšení ceny vstupného, ale zdá se, že to nepomáhá. Bude asi nutné přikročit k jasnému omezení počtu formou rezervací v pořadníku, jak je tomu např. u bájné pevnosti Inků Machu Picchu v Peru.

V únoru a v březnu je v některých oblastech Serengeti opravdu hodně zvěře.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Velká migrace

Národní park Serengeti je dalším světoznámým kouskem ve skládance obrazu oblasti okolo města Arusha. Serengeti je spolu s keňskou Masai Marou oblastí tzv. velké migrace. Přes milión pakoňů tu obchází obrovský kruh, kdy spásá rozsáhlé planiny, vyvádí mladé a spoluvytváří krajinu savan. Bez velké migrace by v Serengeti nikdy nemohlo žít tolik predátorů. A hlavně za nimi se do Serengeti cestuje. Dejte si ale pozor, do které oblasti Serengeti budete cestovat. Velká migrace se pohybuje na obrovské ploše a pokud se netrefíte ve správný čas na správné místo, můžete smutně koukat do prázdné krajiny. Plánujte svou cestu s odborníky.

Tarangire

FOTO: archiv CK Marco Polo

Ráj slonů Tarangire

Tenhle park je často opomíjen – a neprávem! Pokud chcete pozorovat slony, je Tarangire naprosto ideálním místem (snad jen keňské Amboseli vám umožní takové pozorování slonů, nebo zimbabwské Hwange). Rozsáhlé mokřady přitahují slony jako lázně, do kterých si přicházejí léčit své neduhy. Je skvělé pozorovat je při bahnění. Uvolněné a bezstarostné chování sloních rodin vás nadchne.

Sloni milují mokřady. Vracejí se do nich pravidelně i z velké dálky.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Pozor na levné nabídky

Tanzanie není levná země. Pokud si budete vybírat partnera pro svou cestu nebo pokud si budete připravovat svou cestu sami, dejte vždy pozor na několik triků, se kterými se můžete setkat.

Bydlení v parku nebo mimo park. Nejlacinější nabídky vždy obsahují bydlení mimo národní parky. Často není v ceně ani vstupné do parku. A v tom je úskalí takových nabídek. Když nebydlíte v parku, nemáte šanci se vyhnout davu turistů, protože všichni vjíždějí do parku v co nejkratší době od otevření a vyjíždějí ven těsně před zavírací dobou. Pohybují se tedy po téměř shodné cestě, kupí se u zvířat a nemají šanci na pěší nebo noční safari.

Cestující na zadních sedadlech nemají šanci využít otevřené střechy. Pokud bude mikrobus plný, jejich šance něco vidět je téměř nulová.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Vždy si také ověřte typ auta, se kterým budete cestovat, a počet lidí, kteří budou v autě sedět. Trvejte na maximálním počtu 6 cestujících a raději dejte přednost terénnímu vozu před mikrobusem.

Amboseli

FOTO: archiv CK Marco Polo

Keňa, nebo Tanzanie?

Tanzanie je v tuto chvíli určitě modernější a sofistikovanější destinace než Keňa. Keňa jako by ustrnula v 90. letech, kdežto Tanzanie se velmi flexibilně modeluje podle nejnovějších trendů. Těžko v tuhle chvíli soudit, co je lepší. Pro většinu turistů se zdá být teď Tanzanie zajímavější, ale určitě bych Keňu neodepisoval, protože je v Keni hodně skvělých míst.