Mohou za to Rudí Khmerové

Psal se rok 1979 a Rudí Khmerové ztratili svou moc. Skončila jedna z největších krutovlád v Asii a lidé v Kambodži se mohli odvážit svobodně nadechnout. Totální devastace společnosti znamenala i devastaci železnice a dopravní infrastruktury. Naštěstí zůstala v krajině většina kolejí (kromě kolejí vedoucích k hranicím, které Rudí Khmerové nechali záměrně vytrhat, aby izolovali svou zemi od sousedů). Jen těžko dnes někdo vypátrá, kdo měl jako první ten geniální nápad, vzít podvozek starého auta, očistit nápravy od všeho kromě kol, posadit nápravy na koleje a spojit je lehkou bambusovou konstrukcí. Připojit malý motor spojený s nápravou silnou gumou z automobilové duše a zprovoznit tak první tzv. norry. Malý železniční vozík (drezína?) spatřil světla světa. Velmi rychle se rozšířil po celé délce železnice.

Bambusový vlak

FOTO: archiv autora

Jde sestavit na několik minut

Právě v jednoduchosti je největší kouzlo celého bambusového vlaku. Když se totiž potkají dvě vozítka, je nutné jeden vozík rozebrat, aby druhý mohl pokračovat v cestě. Neexistuje žádné pravidlo pro určení toho, kdo se musí uhnout. Většinou jde o to, určit, čí náklad se jednodušeji sundá z vozíku. Oba řidiči spolupracují a vše se řeší velmi přátelsky a harmonicky. Pro nás turisty je to velká legrace a dá se i přiložit ruka k dílu.

Bambusový vlak

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Na trh, do chrámu, do školy, ale dnes hlavně vyhlídková jízda pro turisty

Neexistuje žádná norma, která by určovala, jak má bambusový vlak vypadat. Každý je originál. Hodně záleží na tom, k čemu slouží. Některé „norry“ slouží k přepravě zboží a zemědělských produktů od výrobce na tržnici. Jiné slouží k přepravě dětí do školy anebo k přepravě věřících do chrámů k bohoslužbám. Protože podél trati můžete narazit na hinduistické či buddhistické chrámy nebo muslimské mešity, můžete vidět i velmi zajímavé vozíky vezoucí věřící. Některé jsou velmi prosté, jiné hýří barvami. Všechny ale vypadají, že se musí každou vteřinu rozpadnout. Nedejte ale na první dojem, za celou dobu provozu nedošlo k žádnému zranění turisty. Všichni velmi úzkostlivě dbají, aby se nic nestalo. I když ty nejrychlejší „norry“ dokážou uhánět třeba i 50km rychlostí.

Bambusový vlak

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Krátký život kambodžské železnice.

Základy železnice v Kambodži položili francouzští kolonizátoři. Potřebovali nějakým způsobem zajistit pohyb zboží v linii sever–jih a od moře do kontinentální části země. Zdálo by se, že jednodušší by bylo využívat páteřní řeku Mekong. Výkyvy hladiny v různých monzunových obdobích ale donutily Francouze raději uvažovat o železnici. V roce 1930 začala vznikat železniční síť a postupně rostla. Válka ve Vietnamu ale znamenala rázný konec jejího rozvoje. Američané nemohli akceptovat nebezpečí přepravy zboží a zbraní, které by mohly končit v rukou Vietnamců, a „preventivně“ bombardovali vše, co se na železnici v Kambodži pohnulo. Po Američanech se s železnicí potřebovali vypořádat i Rudí Khmerové a udělali to formou totálního zaminování železnice a jejího okolí. To byl faktický konec železnice na dlouhá léta.

Bambusový vlak

FOTO: archiv autora

Bambusový vlak za 400 USD

Pokud si nejste schopni vyrobit svůj vlak sami, můžete si jej pořídit od „výrobce“. K mání jsou na trhu vozíky za zhruba 400 USD. Včetně motoru a přítlačné tyče, kterou se řídí rychlost vozíku. Největším uživatelem bambusových vlaků jsou zemědělci. Pohyb po železnici umožňuje zemědělcům pohodlně obdělávat vzdálenější pole, přesouvat nářadí i úrodu. Bambusový vlak je nedílnou součástí života na venkově, hlavně v provincii Battambang. Pokud se bambusovým vlakem projedete, často uvidíte bambusové vlaky odložené u kolejí, tam, kde lidé potřebovali zastavit. Nepotřebujete žádná nádraží, žádné odstavné koleje, žádné výhybky, semafory, závory.

Bambusový vlak

FOTO: archiv CK Marco Polo

Atrakce pro turisty

Bambusový vlak je zvláštnost. A každá zvláštnost přitáhne dříve nebo později pozornost turistů. Bylo jen otázkou času, než si někdo z turistů zkusí na bambusovém vlaku svou jízdu odvahy. Velmi rychle se rozkřiklo, že je to docela fajn náhled do kambodžské vesnické krajiny. Dnes jsou v provozu desítky bambusových vlaků upravených pro turisty. Naštěstí komerční využití historické tradice neznamenalo její zničení. Jízda má stále ještě hodně autentický vzhled a je to především velká legrace. Navíc když si vyberete trasu, která vede hezkou krajinou, je to velmi příjemná projížďka.

Bambusový vlak

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Cesta kolem posvátné hory Phnom Teppedey

Při jízdě kolem hory Phnom Teppedey můžete čas od času narazit na bambusový vlak plný dobře oblečených khmerských mužů. Zvlášť o významných náboženských svátcích. Bambusový vlak je pro místní komunity i určitým symbolem místní identity. Můžete vidět vlaky laděné do žluta, do růžova, vyzdobené bílými stuhami apod. Nádherně vyzdobené bývají bambusové vlaky se svatebčany. Všichni putují k posvátné hoře a zase domů.

Bambusový vlak

FOTO: archiv CK Marco Polo

Všichni se bojí modernizace

Bambusovým vlakům ale zvoní hrana. Možná se na nich můžete projet už jen pár měsíců nebo let. Kambodžská vláda se totiž snaží o modernizaci železnice tak, jak to vidí v Thajsku nebo ve Vietnamu. Asijská rozvojová banka souhlasila s poskytnutím úvěru na rozvoj kambodžské železnice a vláda začala vyjednávat s čínskými společnostmi o výstavbě a modernizaci. Existuje plán na stavbu mnoha mostů a nových úseků trati tak, aby šlo propojit Thajsko s Kambodžou a železniční cesta vedla až do Saigonu. Číňané chtějí za to, že železnici postaví, její pronájem na 30 let. Pokud vše dopadne podle těchto plánů, nebude pro bambusové vlaky na železnici už místo.