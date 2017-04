Po výbuchu sopky Dallol se okolní poušť Danakil rozzářila barvami. FOTO: CK Marco Polo International

Srážka zemských desek otevřela bránu

Země se pohnula. Podmořské zemské desky v Rudém moři a Adenském zálivu vrazily do východoafrického zlomu a odrazem odskočily zpět. Danakilská proláklina spatřila světlo světa. Proláklina hluboká až 155 metrů pod úrovní hladiny moře se nenaplnila vodou jako jiné prolákliny. I v legendách kočovného kmene Afarů, kteří Danakil obývají, byla některá místa pokládána za vstup do podzemí. Pekelná brána tu určitě někde je. Legendy tvrdí, že tou skutečnou bránou do pekla je nejjižnější kráter sopky Erta Ale, která je součástí Danakilu.

Sopka Erta Ale je jednou z pěti činných sopek, které mají stálé lávové jezírko.

FOTO: archiv autora

Erta Ale nepřetržitě činná sopka

Naposledy si ulevila 3. ledna letošního roku. Naštěstí to tentokrát bylo bez lidských obětí. Když Erta Ale vybuchla 4. ledna 2012, zemřelo několik turistů a vědců, kteří kempovali nedaleko lávových jezer. Lávová jezera jsou velkou atrakcí. Je jenom pět míst na světě, kde můžete pozorovat aktivní lávová jezera. Ta na sopce Erta Ale přetrvávají už od roku 1906. To, že poslední dvě erupce proběhly v lednu, se zdá být jako náhoda, protože předchozí erupce byly v jiných měsících (září 2005, listopad 2007, srpen 2008).

Danakil není příliš často součástí poznávacích zájezdů do Etiopie. Je to škoda, protože je to nesmírně zajímavé místo.

FOTO: CK Marco Polo International





Solná jezírka by klidně mohla být náhradou pekelných kotlů.

FOTO: CK Marco Polo International

Jedno z nejteplejších míst v Africe

Solné jezero Dallol má celoroční průměrnou teplotu téměř 35 °C. Patří k nejníže položeným místům na světě. Někdy se uvádí, že je 116 metrů pod úrovní moře, někdy dokonce 133 metrů. Ať už je pravda jakákoli, bude vám to při návštěvě Dallolu úplně jedno. Budete totiž uchváceni krajinou a na čísla si ani nevzpomenete. Oranžová, žlutá, sněhově bílá, zelená. Nádherné barvy rozzáří měsíční krajinu nehostinné pouště.

Danakil, okolí sopky Dallol, Etiopie.

FOTO: archiv autora

Dílo sopky Dallol

Před výbuchem sopky Dallol v roce 1926 vypadala krajina kolem jako zbytek prolákliny Danakil. Poušť. Spíše hnědošedá než žlutá nebo oranžová. Nehostinné místo, které působilo hodně depresivně. Po výbuchu se ale vše změnilo a svět kolem sopky Dallol se rozzářil barvami. Vrchol sopky je přitom 48 metrů pod úrovní moře.

Obdivuhodný kmen Afarů dokáže žít i v tak nehostinných podmínkách, jako je poušť Danakil.

FOTO: archiv autora

Kmen Afarů využívá solná naleziště v okolí sopky Dallol k těžbě. Na krátké trasy vy užívá k transportu osly.

FOTO: CK Marco Polo International

Afarové

Zdálo by se, že měsíční krajina s alkalickou půdou téměř bez šance na pěstování čehokoli nemůže být domovem lidí. Kmen Afarů ji ale obývá od nepaměti. Žije nejen na území Etiopie, ale i sousední Eritreje a v Džibutsku. Aktivita sopky Dallol byla pro Afary božím darem. Nově vzniklá zásobárna soli jim dala šanci obchodovat, a získat tak potřebné prostředky na všechno, co k přežití potřebují. Kromě tradičního pastevectví začali Afarové těžit sůl a jejich karavany začaly sůl dovážet i do hodně vzdálených míst.

Sůl z Danakilu se na dlouhé vzdálenosti vozí pomocí velbloudích karavan, tak jako před mnoha lety.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz