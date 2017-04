Jaké safari chcete zažít?

Tato otázka vypadá na první pohled divně. Jaké safari chcete zažít? Prostě safari, co je na tom. Jenže ono není safari jako safari. Safari v zarostlé buši je úplně jiné než safari na otevřených pláních. Safari v autě s dalšími deseti lidmi je úplně jiné než safari v autě, které je jen pro vaši rodinu. Pěší safari je jiné než safari na koních nebo na lodi. Někdo se chce co nejvíce přiblížit zvířatům a někdo chce zažít veliká stáda. Máte na safari jen pár dnů, nebo více než týden? Jsou místa, kam nemohou děti mladší než deset let, a jiná místa, kam mohou děti již od šesti let. Určitě je dobré si některé věci promyslet a pak se teprve rozhodovat, kam, na jak dlouho a s kým.

Děti mají o divokou přírodu přirozený zájem.

FOTO: archiv autora

Jihoafrická republika

Červenec a srpen jsou na jihu Afriky zvláštní měsíce. Je to jejich zima a na Afriku může být až překvapivě chladná. Jsou dny, kdy můžete v horách zažít i mráz. Nejlepší rodinné safari je ale právě v těchto měsících. Všude je sucho a zvířata se stahují k vodním zdrojům, kterých je málo. Navíc i většina keřů shodila listy a jsou mnohem lépe vidět než na jaře nebo v létě. Musíte ale počítat s teplým oblečením. Kulich, rukavice, šála a zimní bunda nejsou při ranním nebo večerním safari vůbec k zahození. Když k tomu přidáte velmi dobré letecké spojení a malý časový posun, pak vychází Jihoafrická republika jako jeden z favoritů při hledání nejlepších míst pro rodinné safari.

Večerní posezení u ohně patří k safari. Rodinné safari v Botswaně.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Když se řekne Jihoafrická republika a safari, většina lidí automaticky pomyslí na Krugerův národní park. Určitě je to ikona safari v Jihoafrické republice, ale není to jediný park, kde můžete pozorovat zvířata, a pro rodiny s dětmi jsou i mnohem vhodnější místa. Zaměřte svou pozornost hlavně na provincii Limpopo. V ní najdete Waterberg a to je podle snad nejideálnější místo pro safari s dětmi v Jihoafrické republice. Jedním z důležitých důvodů je ten, že se vůbec nemusíte bát malárie. Waterberg je v zóně bez malárie (Malaria free). Safari se tu jezdí v otevřených terénních vozech, ze kterých je výborný výhled. Řídí je zkušení stopaři a rangeři a jsou speciálně školeni na komunikaci s dětmi. Můžete vyrážet i na pěší safari a to je velký zážitek. Na několika místech můžete vyrazit na safari i na koni.

Komu patřila ta hlava?

FOTO: archiv autora

Pohled na divoká zvířata z bezprostřední blízkosti je nádherný společný zážitek.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Tanzanie

Zdejší safari nikdy neomrzí. Když brzy ráno, těsně po svítání, čekáte s autem za tenkou železnou bránou u vjezdu do kráteru Ngorongoro a čekáte, až se brána pohne a budete moci vjet do kráteru, je kolem vás zvláštní ticho a klid. Slunce se začíná prodírat prstencem mlhy halící hranu kráteru, vane jemný vánek. Křoviska nedaleko vás vypadají opuštěně a jen stěží můžete uvěřit, že tam dole pod vámi žijí stovky zvířat. Najednou se křoví rozhrne a na cestu před vámi vejde mohutný buvol a za ním další a další. Teprve až stádo poodejde, vyjde strážce parku z malé zděné boudy, odstrčí železnou bránu a mávne na vás. Můžete vstoupit. Vítejte v kráteru. Málokde můžete dětem ukázat, jak funguje svět divokých zvířat, jako v Ngorongoro.

Prasátka bradavičnatá jsou zdrojem zábavy při každém setkání.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Když k návštěvě kráteru přidáte Serengeti a některé další zajímavé místo (jezero Natron, park Tarangire), pak máte o rodinné zážitky postaráno. Ale Tanzanie nabízí mnohem víc. Tady můžete dětem ukázat, jak se musí snažit lidé, aby jejich děti mohly chodit do školy, aby měly co jíst, aby si měly co oblékat. Nejde o to, ukazovat chudobu. Nejde o to, ukazovat žebrající děti u silnice a zbídačené vesnice Masajů, kteří ztratili svou identitu, vyrvali staré kořeny a nedokázali je zasadit jinde. Jde o to, ukázat například národ Iraqw v oblasti Lake Manyara, který obdělává půdu a velmi usilovně pracuje. Naučit mladé Evropánky respektu k takovým národům vůbec není k zahození.

Prach, sůl a vedro. Dobrodruzi na cestě po Kalahari.

FOTO: Ralph Bousfield, archiv CK Marco Polo

Namibie

Nikde v Africe (snad jen v Malawi) nenajdete vhodnější prostředí pro rodinné safari bez „pedagogického dozoru“, bez nutnosti mít řidiče nebo průvodce. Namibie je připravena dát vám šanci být svým vlastním pánem. Když si se svou cestovní kanceláří dáte práci a dobře vše promyslíte a připravíte, můžete po Namibii cestovat sami i s dětmi, a mít tak ten nejkoncentrovanější pocit objevitele a cestovatele. Bílý muž objevuje Afriku! Najedete stovky kilometrů, budete zaprášení a unavení, ale budete na to vzpomínat celý život.

Nocleh pod širákem v oblasti Kubu Island, Kalahari, Botswana.

FOTO: ralph bousfield, archiv CK Marco Polo

Celá Namibie patří do lokality s malým rizikem malárie a ani kriminalita tu není vyšší než kdekoli v Evropě. Určitě doporučujeme, abyste při takové cestě využívali k přespání malé rodinné farmy, kde můžete vidět běžný život bílého farmáře v Africe. Park Etosha nebo pouštní oblasti vás budou fascinovat. Jen musíte mít na paměti, že cestování bude únavné a vaše děti na takové cestování musí být připraveny.