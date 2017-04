Hotel měsíce: Ve Vietnamu by málokdo čekal takovou dokonalost! The Anam

Často žijeme v předsudcích a ty nám brání vnímat svět v reálnějších barvách. Protože je Vietnam stále ještě komunistickou zemí, nedovedeme si představit, že by tu mohly stát hotely, za které by nemuseli stydět kdekoliv na světě. Ale je to tak! Jedním z nich je The Anam, oáza, kterou byste rozhodně měli navštívit.