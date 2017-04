Destinace týdne - Perla Ománu, mešita sultána Kábuse

Omán není Dubaj. To je nutné si uvědomit, pokud se do Ománu chystáte. A je to dobře. Byla by totiž veliká škoda, kdyby byl Omán jen chudší kopií extravagantní Dubaje. Omán je velmi specifický a navazuje na své historické kořeny. To se projevuje i v nejslavnější stavbě, mešitě sultána Kábuse.