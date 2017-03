Jako vždy je vše o penězích

Až budete plánovat svou cestu do Afriky na safari a budete se probírat nabídkami cestovních kanceláří, dejte si na slovo „kemp“ zvlášť velký pozor. V mnoha případech rozhoduje právě ubytování o ceně a kvalitě cesty. Nemám nic proti tábořištím, kde si postavíte svůj stan a přespíte ve velmi prostých podmínkách. Na mnoha místech je to nejlepší způsob, jak prožít skvělé safari. Vadí mi ale, když někdo neřekne, jak vlastně takové tábořiště (campsite) vypadá, a snaží se vyvolat dojem, že se jedná o kemp. Člověk, který se chystá do Afriky poprvé, nemá šanci porovnat nabídky a vybrat si tu, která mu vyhovuje nejlépe. Rozdíl v ceně může být obrovský. Kempoviště může vyjít třeba jen na 15 USD za osobu, běžný kemp na 80 USD za osobu a luxusní na 600 USD na osobu. To všechno byste měli při svém rozhodování vědět.

Mnohá kempoviště jsou na nádherných místech. Malawi

FOTO: archiv autora

Kempoviště není kemp

Kempoviště (tábořiště, campsite) v národních parcích bývá místo (většinou neoplocené), kde můžete přespat a získat tak výhodu pobytu v parku i přes noc. Umožňuje vám to vyrazit na safari brzo ráno a pozdě večer, což denní návštěvníci parku nemohou. Je to většinou jen velmi jednoduše upravené místo, kde si můžete postavit svůj stan, zaparkovat auto, rozdělat za určitých podmínek oheň (ne vždy a všude). Někdy jsou k dispozici společné toalety a společná umývárna, ale není to 100% pravidlem, a málokdy předem zjistíte, zda jsou toalety a umývárna v provozu, zda mají dostatek vody apod. Na kempovišti většinou chybí ostraha a funguje tu princip „kdo dřív přijde, ten má místo“. To, že budete spát na kempovišti a zůstanete přes noc v parku, musíte nahlásit při vjezdu do parku, musíte zaplatit poplatky a zaregistrovat se. Nemůžete se tedy (většinou) rozhodovat až během návštěvy parku.

Lepší kempoviště je vybaveno toaletou a umývárnou. Kibale National Park, Uganda.

FOTO: archiv autora

Mnoho trekových tras je k dispozici pouze s kempovišti. Většinou jsou vybírána s velikým citem pro zážitek. Hottentots Mountain, Jižní Afrika.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Výběr místa je pro glamping hodně důležitou věcí. Saruni, Samburu, Keňa.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Kemp

Kemp je ubytovací zařízení. Má mnoho kategorií a mnoho tváří. Může být oplocený nebo jinak chráněný před okolní divokou přírodou, ale může být i bez bariér, a být tedy součástí světa zvířat. Může nabízet celé spektrum služeb nebo jen základní službu přespání. Do některých kempů si musíte přivézt svůj spacák a v jiných máte luxusní postel s peřinou. Někde jsou společné toalety a umývárny a jinde máte přímo ve svém stanu velmi kvalitní koupelnu. V každém případě je ale i ten nejprostší kemp velkým kvalitativním skokem v porovnání s kempovištěm. Je na vás, abyste od své cestovní kanceláře získali co nejširší a nejpravdivější informace o tom, jak vaše ubytování vypadá a co vlastně máte v ceně. Teprve pak můžete porovnávat a vybírat. Kdo vám není ochoten dát informace, nemyslí to s vámi dobře.

Luxusní stany poskytují komfort bez kompromisu. Olonana, Masai Mara, Keňa.

FOTO: archiv CK Marco Polo

To nejlepší – glamping – Glamour camping

Kempy té nejvyšší kvality se v posledních letech snaží odlišit od ostatních celkovým pojetím. Poskytují velmi stylové a kvalitní ubytování, nacházejí se na nádherných místech, poskytují dokonalé služby a na hony se vyhýbají masové turistice. Na světě je dost lidí, kteří dávají přednost kvalitě, jedinečnosti, velmi osobní službě a soukromí. Glamping – kouzelné kempování – všechno tohle nabízí.

Ngorongoro Crater Lodge neodděluje od divoké přírody žádná bariéra. Divoká zvěř se čas od času objeví opravdu blízko vás.

FOTO: andBeyond