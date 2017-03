Afrika láká



Jedinečnost divoké africké přírody je pro turisty velkým lákadlem. Navíc ekonomická aktivita Číny v Keni a v Tanzanii je tak velká, že prakticky denně čtou Číňané o Tanzanii a Keni v novinách. Prostě safari láká a přitahuje. A samozřejmě do těch nejznámějších míst – kráter Ngorongoro a Serengeti. Stát toho využívá a neustále zdražuje. Jednodenní vstupné do Serengeti je dnes 60 USD za osobu + 200 USD za auto a do kráteru Ngorongoro je vstupné 70 USD za osobu a za auto 200 + 250 USD. Při čtyřech osobách v autě vás návštěva kráteru Ngorongoro vyjde na téměř 4500 Kč jen na vstupném.

Jedna z perel Tanzanské turistiky, kráter Ngorongoro

Navíc velké množství aut znemožňuje vychutnat si safari a stále častěji máte pocit, že jste ve velké zoologické zahradě. Je tedy čas poohlédnout se jinde. Naštěstí pro Tanzanii je možné se poohlédnout na jejím území. Je čas se vydat ze severu země na jih nebo na západ.

Udzungwa, Tanzanie

Pět důvodů, proč se vydat na jih

Parky na jihu jsou mnohem méně zaplněné turisty.

Služby v parcích na jihu jsou mnohem méně komerční.

V parcích na jihu je dovoleno, co už na severu nejde (nebo jen omezeně): pěší safari, safari na lodích…

Vstupy do parků jsou mnohem levnější.

Na jihu najdete ubytování ve všech úrovních – své tu najdou ti méně nároční i ti nejnáročnější.

Národní park Mikumi, Tanzanie

Ruaha, Selous nebo Mikumi nebo něco dalšího?

Při plánování cesty na jih Tanzanie je dobré si uvědomit, že se chystáme pohybovat na velkých územích. Národní park Mikumi je velký jako Liberecký nebo Karlovarský kraj, Ruaha jako Jihočeský nebo Středočeský kraj a Selous je dokonce 2x větší než Morava! Představa o tom, že se všechny parky na jihu prohlédnete za jeden týden nebo dokonce jen za pár dnů, je naivní a kontraproduktivní. Pokud se k něčemu takovému necháte zlákat, stanete se štvancem, který si po pár dnech bude strkat polštářek pod zadek a bude si přát, aby to už konečně skončilo. Cesty v těchto končinách Afriky nejsou nejpohodlnější a nemůžete počítat s tím, že urazíte za den příliš velkou dávku kilometrů. Je mnohem rozumnější připravit si střízlivý plán a zůstat na některých místech delší dobu a prozkoumat pořádně okolí.

Zabitý hroch nasytí i velký klan. Ruaha

Všechny tři velké parky na jihu se mohou pochlubit množstvím zvířat. Ve všech uvidíte slony, lvy, buvoly, žirafy a množství druhů antilop a ptáků. Nosorožce ovšem máte šanci vidět jen v Selous a s leopardem je potíž všude. Leopard je velmi vzácný, a protože není teritoriální, je opravdu velká náhoda a štěstí, když se s ním potkáte.

Třicet tisíc slonů putuje parkem Ruaha za potravou a vodou.

Osobně doporučuji zvolit si Ruahu nebo Selous, spojit jeden z těchto parků s Mikumi a přidat k nim park Udzungwe, který je nádhernou ukázkou horského parku s nadmořskou výškou až 2600 m n. m.

Udzungwa, Tanzanie

Udzungwe – nádherné překvapení

Relativně malý park- „jen“ 2 000 km2 (4x větší než Praha) se rozkládá na území s nadmořskou výškou 250–2600 m n. m. Většina jeho území je zalesněna původním lesem a díky tomu můžete na malém prostoru pozorovat většinu typů lesa, které se v Africe vyskytují. A v každém typu lesa žije odpovídající osazenstvo zvěře a ptáků. Dva druhy opic jsou místními endemity a najdete je pouze zde – Iringa (Uhehe) Red Colombus a Sanje chocholatý. Můžete tu potkat i lesní slony a celou řadu antilop. Ale do Udzungwe se nejezdí za klasickým safari, sem se jezdí na treky a za autentickou Afrikou.

Udzungwa, Tanzanie

Ráj pro pěší turisty

Park je protkán cestami pro pěší túry. Přesto je lepší vydat se na ně s průvodcem. V každém kempu se dá průvodce objednat a nestojí mnoho peněz. Při vícedenních túrách se najmou nosiči, kteří ponesou všechno potřebné pro založení tábora na noc.

Udzungwa, Tanzanie

Udzungwa, Tanzanie

Ať se rozhodnete pro několik jednodenních treků, nebo pro jeden několikadenní trek, určitě si s sebou vezměte aparát s dlouhým objektivem. Udzungwe je místem, kde můžete vidět druhově nejpočetnější komunitu lesních ptáků v celé Tanzanii.

Udzungwa, Tanzanie

Mwanihana Peak (2.160 m.n.m.)

Trek dlouhý cca 40 km (včetně cesty zpět) vás během dvou nebo tří dnů vevede až do nadmořské výšky 2160 m n. m. Projdete tropickým lesem, travnatou náhorní planinou, subtropickým horským lesem, územím bambusů, až se dostanete na území vřesu a kosodřeviny. Během cesty téměř pokaždé potkáte slony a několik druhů opic a antilop. Množství druhů ptáků vás bude překvapovat na každém kroku.

Udzungwa, Tanzanie

Během stoupání na vrcholek Mwanihana bude mít několik možností vidět vodopády a krásné výhledy do krajiny. Tenhle trek určitě stojí za to, je to úplně jiný pohled na Afriku.

Pro tvrdší a dobrodružnější povahy je připravený i trek Lumeno na 4 dny (cca 65 km), který vede autentickou Afrikou, kterou moc bílých lidí nenavštěvuje. A jej velmi málo z nich se tam vydá pěšky.

Udzungwa, Tanzanie

Na kole do vesnic a na kaučukovníkové plantáže

Pokud se chcete jen tak protáhnout na jedno odpoledne, určitě si půjčte kolo a vyrazte na kole do okolních vesniček. Trocha strachu z toho, že jste široko daleko jediné bílé duše, vám neuškodí, ale tenhle kraj je bezpečný. Spíše musíte počítat s tím, že budete vyvolávat zájem místních, budou se s vámi chtít vyfotit, sáhnout si na vás a pokecat.

Udzungwa, Tanzanie

Bohužel nejsou žádné trasy pro horská kola v kopcích národního parku. Jedná se o nich, ale zatím neúspěšně. Je velká obava z malé úrovně disciplíny cyklistů. Údolí ale poskytuje dostatek zajímavých terénů a míst k vidění. Můžete se vydat na předem určené trasy, nebo zvolit „free style“ a vydat se nazdařbůh. Nemůžete zabloudit – s trochou smyslu pro orientaci se vrátíte zpět.

Udzungwa, Tanzanie

Na řeku mezi krokodýly a hrochy

Řeka Kilombero není daleko od Udzungwa parku a je velmi oblíbeným cílem rybářů. I když nejste rybáři a chcete se jen tak pokochat africkou řekou, je plavba po Kilombeře fajn. Dlabaná kánoe, dolněná o pohodlná křesílka, sice nevypadá příliš stabilně, ale v rukou zkušených průvodců je výborným dopravním prostředkem. Dostane vás k divokým břehům řeky, kde odpočívají krokodýly a v mělčinách se pasou hroši. Při návratu si můžete v přístavišti zajít na čerstvou rybu a dát si pivo v místní hospodě.

Udzungwa, Tanzanie

Udzungwa je zastávka na pohodu

Zastávka v parku Udzungwa vás zpomalí, uvede vás do jiného rytmu. Tady si odpočinete a zjistíte, že Afrika není jenom safari. Dvě nebo tři noci určitě stojí za to.