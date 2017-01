Saigon (Ho Chi Minh) jako doplněk

Vietnam

FOTO: archiv autora

Nejlepší spojení z Evropy do hotelu The Anam je via Saigon. Musíte přesednout na domácí linku a letět ještě cca hodinu do Nha Trangu. Transfer z letiště už pak trvá jen pár minut.

Když už letíte přes Saigon, určitě v něm na jednu nebo dvě noci zastavte a prohlédněte si ho. Najdete tu památky nejen na koloniální dobu, ale i na období válek s Francií a USA. Navíc je nedaleko delta řeky Megkong, která také stojí za návštěvu.