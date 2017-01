Večeře v klášterní jídelně

Vstup do křídla kláštera, kde můžete přenocovat.

FOTO: archiv autora

Jídlo. Jde sice o požitek relativně přízemní, ale zde je pokrm, pro nás cestovatele, povýšen na manu. Nemusíte být buddhista ani vegetarián, stačí mít oči a čich. Chuť si užije o chvíli později. Zdejší strava se nazývá šódžin-rjori a prakticky se sestává výhradně ze sezónní zeleniny (mnohdy pěstované přímo mnichy) a tofu. To vše v dokonalém oku lahodícím aranžmá, tak jak je u japonských pokrmů zvykem. Někdy je až škoda vzít do ruky hůlky a toto, pro nás mistrovské dílo, začít pomalu „rozebírat“. Vzít do ruky fotoaparát při večeři je věc zcela normální. Obvykle strávíte tolik času focením, jako samotnou konzumací. Představujete-li si, že sedíte v nějaké tradiční japonské restauraci či místnosti, jste bohužel obětí omylu (to však je zcela opodstatněné, pokud jste v Japonsku poprvé, podruhé, možná i popáté, stále budete narážet na to, že Japonsko, jeho lidé, kultura a vlastně vše, je zde zcela neuchopitelné, pro nás nepochopitelné, a naše „západní mozky“ se s tím, co kolem sebe vidíme, jen těžko smiřují).

Ale zpět k omylu. Tradiční večeře či snídaně se neodehrává v obvyklé restauraci, ale v klášterní místnosti, která se k tomuto účelu během chvíle, díky posuvným dveřím fusuma, které propojují jednotlivé místnosti, lehce přizpůsobí. Během chvíle tak jednoduchým zasunutím dveří můžete vytvořit místnost pro malou skupinku strávníků o např. 8 tatami, stejně tak i rozlehlou halu s dvojnásobkem tatami. Večeře s přáteli, oblečenými v tradiční jukatě, klečící u malých stolečků, naplněnými malými talířky s chutnými skvosty, se tak lehce může stát zážitkem, na který budete doma při rychlém obědě ve fastfoodu vzpomínat se slzou v oku, ale hřejivým pocitem, že jste zažili něco opravdu mimořádného.