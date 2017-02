Do Botswany formou expedice

V Botswaně najdete jen velmi málo levných možností ubytování. Většina resortů je malých a luxusních. Jejich ceny se pohybují tak vysoko, že si to většina našinců nemůže dovolit. Levnější ubytování je vlastně jen v oblasti Chobe, a tak se většina Čechů a Moravanů vydává především tam. Je to škoda. Už totiž existuje varianta, jak procestovat Botswanu celou a neplatit za luxusní resorty. Je to cestování formou expedice ve speciálně upraveném náklaďáku.

Botswana, delta Okavango

FOTO: archiv CK Marco Polo

Botswana, náš dům – náš hrad

FOTO: Hana Pšeničná, průvodkyně CK Marco Polo

Expediční vozidlo

Všechna používaná expediční vozidla vycházejí z dlouholetých zkušeností nasbíraných při cestování nejen po safari v četných afrických zemích. Vozidla jsou postavena na míru, aby co nejlépe vyhovovala z hlediska bezpečnosti, pohodlí i spolehlivosti při dlouhých cestách v divoké přírodě. Jsou vybavena uzavíratelnými skříňkami na osobní věci, pohodlnými sedadly s bezpečnostními pásy, příruční lednicí přístupnou během cesty i lékárnou. Součástí vozů je samozřejmě zcela vybavená polní kuchyně a objemná nádrž na vodu. Botswana, dnešní tábor pod baobabem FOTO: Tomáš Endris, průvodce CK Marco Polo

Kempování

Po trase jsou zajištěna skvěle vybraná kempovací místa. Většinou nedaleko těch nejluxusnějších resortů. Kempujete tedy za mnohem méně peněz na stejném místě jako lidé, kteří zaplatí opravdu hodně. Jasně, váš stan nevypadá jako hotelový pokoj, což v luxusních kempech je, ale i tak máte pohodlné a bezpečné zázemí.

Botswana, ráno při balení kempu

FOTO: Hana Pšeničná, průvodkyně CK Marco Polo

Ve vybavení jsou dvoumístné stany a polní lůžka – není tedy třeba vozit karimatku, postačuje spací pytel a polštář. Konstrukce stanů je upravena tak, aby jejich stavba byla co nejjednodušší a nedělala problém ani méně šikovným lidem.

Botswana, několik nocí se spí i v lodžích

FOTO: archiv autora

Botswana je diamant jižní Afriky.

Obrovské přírodní bohatství rozkládající se na rozloze více než 600 000 km2 (větší než Španělsko a téměř tak velká jako Francie) s pouhými necelými dvěma milióny obyvatel, velmi osvícenou vládou, nejvyšším HDP na obyvatele v Africe a dech beroucím safari.

Botswana, soused se zlobí

FOTO: Hana Pšeničná

Turistika dorazila do Botswany mnohem později než do Jihoafrické republiky a Namibie. Díky tomu se mohli lidé v Botswaně poučit z chyb kolegů a opravdu to udělali. Nedovolili masové turistice, aby jejich destinaci devastovala, a díky tomu mohou mít mnohem vyšší přidanou hodnotu a autenticitu. Někdy se může zdát, že to až přehánějí, ale poctivě řečeno dělají to moc dobře.

Botswana

FOTO: Hana Pšeničná, průvodkyně CK Marco Polo

Mokřady Linyanti

Mokřady Linyanti jsou hraničním územím mezi Botswanou a Namibií. Je to nesmírně zajímavé panenské území, často nazývané „Malé Okavango“. Je vytvářeno řekou Kwando, která se čas od času rozlévá na otevřené krajiny, a vytváří tak mokřady, tolik oblíbené divokými zvířaty.

Botswana, sloni jsou ozdobou rezervace v Chobe

FOTO: Hana Pšeničná

Ptačí svět oblasti Linyanti láká fotografy z celého světa.

FOTO: andBeyond

Vytvořil se zde ojedinělý ekosystém, téměř nenarušený činností člověka. Území Linyanti na botswanské straně hranice bylo sice dlouhou dobu loveckým územím, ale lovci je nenavštěvovali nijak masově. V posledních letech přechází toto území do statusu „neloveckého území“ a díky tomu se stává stále oblíbenějším územím pro migraci zvěře. Na jeho části vznikla i soukromá rezervace, která využívá zkušenosti z provozování soukromých rezervací v Jihoafrické republice.

Botswana, příprava na snídani

FOTO: Hana Pšeničná, průvodkyně CK Marco Polo

Botswana, Kalahari

FOTO: Hana Pšeničná