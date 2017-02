Sama cesta na ostrov je zajímavá



Už sama cesta na seychellský ostrov Denis představuje velký střih. Zatímco na mezinárodním letišti na ostrově Mahe vystoupíte ze svého obřího boeingu či airbusu, po pár hodinách přesednete do malého dvouvrtuláčku De Havilland pro méně než dvacítku pasažérů, kde posádku tvoří jen dva piloti. Let potrvá půlhodinku, ale jako by vás zanesl celé světelné roky od našeho zběsilého světa. Jestli ve vás hlodala jakákoli pochybnost, dosednutím na travnatou ranvej musí definitivně zmizet. Ano, tady jste správně, je na čase plnit si sny.

Denis Island

FOTO: archiv autora

Stres nechte v Evropě, tady ho pokládají za smetí



Nechodí po světě hodně takových lidí, kteří by dokázali v určitém momentě svého života říct: „Dost bylo stresu a shonu!” a přesídlit daleko od civilizace, do lůna matky přírody. Právě v takovém rozpoložení se před několika lety ocitl průmyslník Pierre Burkhard, a tak zakoupil 1,3 krát 1,7 čtverečního kilometru na samém okraji tzv. Seychell Bank, zlomu na mořském dně spadajícím až do hloubky 2000 metrů. A to vše 95 km od Mahe, 55 km od Praslinu a 16 km od „bratříčka” Bird Islandu. Pan Burkhard si zde vybudoval několik bungalovů pro sebe a své přátele: ty se staly základem pro pozdější vznik velmi komfortního hotelu čítajícího 26 vilek.

Denis Island

FOTO: Denis Island

Na počest toulavého Francouze



Ostrov byl pojmenován po Denisi de Trobriandovi, Francouzi, který zde přistál roku 1773 s lodí L’Etoile. Nalezl zde množství ptáků, obrovských želv a v okolních vodách tzv. mořských krav. Tento mořeplavec zde někde zakopal lahev s důležitými listinami, a tento historický poklad stále ještě čeká na svého objevitele. Téměř celý ostrov je obkroužen pláží z bělostného písku a je z východní, jižní a jihozápadní strany chráněn korálovým reefem. Povrch ostrova pokrývá souvislý palmový háj, který zajišťuje dostatek stínu. Jediným otevřeným prostranstvím je travnatá přistávací plocha.

Seychely

FOTO: archiv autora

Jedna velká dědina



Stálé osídlení čítá zhruba 50 obyvatel, dílem pracujících v hotelu, dílem na kokosové plantáži. Na ostrově je jediná ekumenická kaple v oblasti seychellského archipelu.

Oblíbeným místem návštěvníků ostrova jsou korálové formace na jihozápadě, nazývané caves. Díky nespočtu korálů je pobřeží ideální pro šnorchlování, ale i plavci si najdou svá místa. Opravdovou Mekkou je pak ostrov Denis pro rybáře – denně se vyjíždí lodí za korálový reef na lov trofejí, jako jsou tuňáci, mečouni, baracudy a další velké ryby. Hemingwayové, vydejte se na cestu!

Seychely

FOTO: archiv autora

Ať počítáte, jak chcete, prostou aritmetikou dojdete k výsledku, že na ostrově se nikdy nevyskytuje více než stovka lidí, místních i hostů. To je opravdu málo, i na ostrůvek o zhruba dvou kilometrech čtverečních. K tomu nádherná příroda, z níž nejfotogeničtější jsou pochopitelně obří suchozemské želvy. Perfektní ubytování jen pár metrů od pláže, jídlo v bio kvalitě připravované především ze surovin místní farmy. Jako alternativa k dnes tolik populárním a „přelidněným“ Maledivám nemá seychellský Denis prostě chybu. Pan Burkhard už si svůj sen splnil. A co vy?

Denis Island

FOTO: archiv autora