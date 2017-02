Pátý nejvyšší vodopád v Africe

Na pátém místě v přehledu nejvyšších vodopádů Afriky je pěkná tlačenice. Dá se za něj pokládat třeba vodopád Ndedema (Didima) v Jihoafrické republice, který má v době dešťů až 640 metrů v kaskádě osmi teras, nebo Vivienne Falls v Keni. Vybral jsem Jinbar v Etiopii, je 500 metrů vysoký a voda je v něm po celý rok. Navíc jej najdete v dramatickém pohoří Simien, které určitě stojí za návštěvu, stejně tak jako celá Etiopie.

V listopadu se horské stráně a údolí zelenají a kvetou.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Zajímavé je, že všechny tři vodopády, které se perou o pátou africkou pozici, spojuje to, že ačkoliv jsou stovky a tisíce kilometrů vzdálené, jsou součástí Velké příkopové propadliny. Vznikly ve stejnou dobu a mají velmi podobný charakter – padají úzkou úžlabinou do hlubokého sevřeného údolního koryta. Nejsou impozantní mohutností vodního toku, ale především výškou, ze které padají dolů a umístěním do horské panenské krajiny.

Doporučujeme pro delší treky využít služby horských vůdců.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Na nečekaném místě

Jinbar zdobí pohoří Simien. Pohoří, které by v Etiopii očekával málokdo. Zub času nahlodal během miliónů let zvlněnou náhorní planinu tak dokonale, že vytvořil jedno z nejúchvatnějších pohoří na světě. Hluboká údolí, bizarní skalní útvary, kolmé stěny padající do hloubky až 1500 metrů, otevřené výhledy do krajiny, vodopády padající z vrcholů stolových hor, kontrasty barev různých hornin. I proto bylo území pohoří Simien vyhlášeno v roce 1978 světovou přírodní památkou. Nejvyšší vrchol pohoří Simien Ras Dašan je někdy označován za čtvrtou nejvyšší horu Afriky, ale je to mýtus. Ono i těch 4623 m n. m. je často zpochybňováno a je uváděna výška 4543 m n. m., ale pokud sedíte na kameni a díváte se do nádherného údolí, jsou vám takové dohady úplně jedno.

Simienská liška je jedním z několika unikátních druhů žijících v pohoří Simien.

FOTO: archiv autora

Řeka Jinbar

Řeka Jinbar nad vodopádem je dlouhá jen devět kilometrů. Sbírá vodu z náhorní planiny alpského typu, porostlé nízkou trávou a ojedinělými křovinami. V období dešťů malá říčka zmohutní a vodopád pak působí impozantně. Zvlášť když začne foukat silný vítr a proud vody se rozbíjí o skaliska. Vodní tříšť a páry pak vytvářejí v úzkém prostoru dramatickou podívanou. Klidně by tu mohl být vstup do podsvětí.

Jinbar, Simien, Etiopie.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Slušná výzva pro lezce

Čas od času se na náhorní planině nedaleko vodopádu objeví stanová osada. Pestrobarevné stany znamenají pro místní naději na velikou zábavu. Většinou v nich totiž nocují „zoufalci“ z celého světa, kteří se rozhodli, že si právě na Jinbaru vyzkoušejí své lezecké umění. Místní si mohou i přivydělat, protože návštěvníci potřebují průvodce, nosiče a ostrahu. První se vždy objeví děti a hned za nimi muži s kalašnikovem. Ačkoliv je Etiopie v horách bezpečná, zbraň tu má snad každý dospělý muž. Je to určitý znak důstojnosti.

Simien, Etiopie.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Vyznavači adrenalinu se pokoušejí vodopád slanit nebo naopak vylézt z dopadové zóny vzhůru. Obojí dá zabrat a zaslouží uznání a respekt.

Vydejte se na alespoň 10 km dlouhý trek. Výhledy stojí za to.

FOTO: archiv autora

Na jak dlouho do pohoří Simien vyrazit?

Kouzlo pohoří je v tom, že nabízí každému návštěvníkovi možnost vybrat si podle své chuti, zkušenosti a času. Určitě se vydejte alespoň na 10kilometrový trek, jinak nebudete mít šanci zažít opravdovou krásu těchto hor. Můžete vyrazit např. z Debarku do Buyit Ras. Zkušenější milovníci hor si určitě vyberou celodenní trasy, nebo dokonce túry na tři nebo pět dnů. Ať si vyberete cokoliv, určitě nebudete zklamáni. Pohoří Simien je klenotem východní Afriky a zatím se tu rozhodně nebudete cítit jako součást masové turistiky.