Plovoucí vesnice v Halong Bay

Halong Bay, Vietnam

FOTO: archiv autora

Mezi jednotlivými ostrovy se vznáší několik plovoucích vesnic. Domy-lodě jsou ukotveny ke dnu a mezi jednotlivými domy jsou nataženy rybářské sítě. Lidé zde žijí celoročně a uvidíte tu dokonce i psy. Říká se, že nejstarší obyvatelé těchto vesnic nikdy nevstoupili na pevninu. Do vesnic se návštěvníci dostanou nejlépe na malých loďkách nebo v poslední době jsou ve velké oblibě výlety na kajacích. Bohužel s přibývajícími turisty ztrácí plovoucí vesnice na své autenticitě a mnohé z nich se staly spíše skanzeny než živými organismy. Často jsou vesnice obsazeny lidmi, kteří přijíždějí jen na denní dobu a odehrají svůj „part vesničana“, aby se pak večer vrátili ke svým rodinám na pevnině. Je to odvrácená tvář masové turistiky. Je tedy potřeba velmi pečlivě vybírat, na kterou plovoucí vesnici se vydáte, nebo si nesmíte dělat žádné iluze a musíte to brát opravdu jako skanzen, který ukazuje, že takhle nějak se tu kdysi žilo.