Nedejte na řeči

Když jsem před několika lety doporučoval, že je ten správný čas navštívit Barmu (Myanmar), spousta lidí kroutila hlavou a některé nevládní organizace cítily potřebu vyzývat turisty k bojkotu této krásné země. Každý, kdo v té době Barmu navštívil, jistě potvrdí, že to byla pro turistu úchvatná autentická země s úžasnou atmosférou. Podobně je na tom teď Uganda. Divoká zvěř, krásná příroda, přátelští lidé. Navíc je tu možnost pozorovat gorily a šimpanze v jejich přirozeném prostředí. Uganda je třikrát větší než Česká republika. V její malé části, na hranicích s Keňou, odhalily bezpečnostní orgány Ugandy buňky islamistů, napojených na somálské radikální hnutí. Místo toho, aby svět ocenil, že se Uganda umí s podobným nebezpečím vypořádat, byla Uganda označena jako nebezpečná země. Britské ministerstvo zahraničí se naštěstí k celé věci postavilo věcně a pragmaticky a nedoporučuje Britům cestovat pouze do oné malé části Ugandy.

Státní vlajka Ugandy.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Churchill Ugandu miloval

Britové jsou pro Ugandu nejdůležitějším zahraničním partnerem. Alespoň doposud. Má to své hluboké kořeny v minulosti. Svět se nám mění před očima tak rychle, že jsme často překvapeni, když má něco trvalejší hodnotu nebo když se dostaneme do míst, která nejsou těmito změnami postiženy tak vážně jako náš domov. Je zvláštní si přečíst, co napsal Winston Churchill o Ugandě v roce 1908, když se vrátil ze své africké cesty:

„Království Uganda je jako pohádka. Scenérie je z jiného světa, klima je jiné a většina lidí je úplně jiná, než jsem viděl v celé Africe. Přináším si domů jasnou zprávu – Uganda je opravdu perla Afriky.“

Ta slova totiž platí dodnes a stejně by popsali své pocity i současní návštěvníci Ugandy.

Zemědělská produkce je v Ugandě velmi vysoká a roste každým rokem.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Jako staří cestovatelé

Nikdy nezapomenu na svůj první vandr. Bylo mi 14 a vyrazil jsem s kamarádem z Prahy do Berouna. Byly to moje první noc pod širákem a připadal jsem si hrozně chlapácký, i když sem tam ve mně byla malá dušička. Tábořili jsme na nepovolených místech a noční zvuky byly tak odlišné, že mohly znamenat cokoliv. Spát pod širákem má své kouzlo, a pokud se vám podaří spát pod širákem v Africe, ve volné přírodě, bude to zážitek na celý život.

Uganda, Lake Mburo

FOTO: archiv autora

Pokud přicestujete do Ugandy letadlem do Entebbe, doporučuji začít cestu v jednom z nejmenších národních parků, v parku Lake Mburo. Ve své podstatě jde o malý park (260 km2), který těžko může konkurovat tanzanskému Serengeti nebo keňskému parku Masai Mara v počtu a pestrosti zvířat. Ale má své kouzlo a má některé výhody, jež ocení lidé, kteří už mají se safari nějakou zkušenost.

Jeřáb královský, národní pták Ugandy.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

V celém parku nejsou žádní kočkovití predátoři, díky tomu je tu mnohem větší volnost pohybu návštěvníků, a kdo jednou zkusil pěší safari, přivítá, že se jeho chodidla mohou znovu dotknout africké půdy. Kopytníci nemají přirozené nepřátele a vesele se množí. Stáda zeber a různých druhů antilop jsou velmi početná a fotografové se k nim mohou přiblížit po vlastních nohách a pohodlně mohou požívat své „nádobíčko“. Máloco je tak fascinující jako africká noční obloha. Její jedinečnost a hloubku oceníte, teprve když se rozhodnete přespat venku pod širákem. Národní park Lake Mburo může být vaší první nezapomenutelnou zastávkou na cestě po Ugandě.

Počet lidí, který denně může pozorovat gorily ve volné přírodě, je velmi striktně omezený. A je to dobře.

FOTO: Archiv autora

Tady jsou gorily doma

Na světě asi není jiný primát, který by byl opředený tolika legendami. Skupiny horských goril mají tak zajímavé společenské a sociální uspořádání, že jejich pozorování pohltí každého návštěvníka. Přiblížit se k nim takřka na dosah v divoké přírodě je splněným snem mnoha návštěvníků Afriky. Za jednotlivými skupinkami goril se musí putovat zalesněným horským terénem, je určitě vhodné být na to dobře připraven a vybaven.

Zatím turisté míří do Ugandy především kvůli gorilám.

FOTO: CK Marco Polo International

Svět prožíval druhou světovou válku, když v Ugandě vznikla rezervace Bwindi Inpenetrable Forest Reserve. Psal se rok 1942. Základy tohoto projektu ale byly položeny dokonce už v roce 1932. Už tehdy bylo odborníkům a nadšencům jasné, že horské gorily potřebují ochranu, a nejen ony, ale i jejich přirozené prostředí. Dnes je plocha chráněného území 372 km2, což odpovídá rozloze Prahy nebo světoznámého kráteru Ngorongoro. Díky této rozloze se může přirozeně obnovovat vegetace, která slouží jako hlavní potrava goril. Od března do května a od září do listopadu v Bwindi prší a pozorování může komplikovat i mlha. V ostatních měsících je ráno a večer hodně chladno a je s tím třeba počítat. Počet návštěvníků, kteří obdrží povolenku pozorovat gorily, je omezený (v současné době na 40 osob denně), a je tedy potřeba si povolenku zajistit předem nebo na ni prostě čekat na místě.

Lvi odpočívající v korunách stromů jsou symbolem národního parku Queen Elizabeth.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Národní park Queen Elizabeth

Krása Ugandy je i v tom, že nabízí pestrost, naprosto odlišné typy krajiny, naprosto odlišné zážitky. Národní park Queen Elizabeth je z jedné strany lemován pohořím Rwenzori s mnoha krátery pokrytými sytou zelení rovníkového pásma. Kanál Kazinga, který spojuje jezera Edward a George, je rájem hrochů (v parku je jich více než 5000 kusů), buvolů (10 000 kusů) a slonů (2500 kusů) a planina Ishasha, porostlá košatými fíkovníky, je proslulá lvy, kteří doslova hnízdí v jejich korunách. Při troše štěstí můžete na vlastní oči spatřit útok lva přímo z koruny stromu, to lze zažít jen na několika místech na světě. Lokální komunity žijící na území parku stále přenášejí z generace na generaci starodávné legendy a původní pravidla života komunit, včetně hudby, tance a výroby originálních artefaktů. V současné době je velmi patrná snaha vytvořit v tomto národním parku jedinečný ekosystém, který bude ve všem respektovat nejen zájmy zvířat, ale i místních komunit.

Kromě goril můžete v Ugandě pozorovat ve volné přírodě vzácné šimpanze.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Pozorování šimpanzů

Šimpanzí klany jsou mnohem pohyblivější a mnohem opatrnější než rodiny goril. Prostor, ve kterém se pohybují, je mnohem větší a jejich pohyb v něm mnohem méně předvídatelný. Prostě vidět šimpanze v divoké přírodě je hodně o náhodě. Dva tropické lesy – Kyambura George a Kalinzu – dávají šanci na takové setkání. Chce to ale pomoc lokálního průvodce s velikými zkušenostmi. Určitě nepodceňte jeho výběr. Kyambura George je vlastně zalesněný příkop, propadlina. Můžete se vydat na trek za šimpanzi na jeden den nebo dnů několik, podle toho, jak velcí jste nadšenci a kolik máte času. Při jednodenním treku je šance tak 50 na 50.

Díky poloze mezi Viktoriiným jezerem, jezery Alberta a Edwarda a jezery Kyoga a Kwania je Uganda často nazývána Krajinou mezi jezery.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Cestou necestou

Až na malé výjimky v oblasti pozorování goril a šimpanzů chybí zatím v Ugandě potřebná infrastruktura. Byla by ale škoda nevidět nic víc než gorily. Proto je perfektním řešením expediční náklaďák, který poskytuje výborné zázemí, zaručuje bezpečný přesun po místních silnicích a umožňuje přístup do lokalit, do kterých se žádný jiný turista nedostane, nebo jen s velkými potížemi. Ujedaete sice 2000 km po nejhorších cestách, jaké jste kdy viděli, a budete si připadat tak trochu jako závodníci na rallye Dakar, ale utrpení je vyváženo neopakovatelnými zážitky, o kterých budou za pár let budoucí návštěvníci jen snít.