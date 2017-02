Maximálně lenošit na pláži, šnorchlovat nebo se potápět



Ostrovy leží jen 21 km od pevniny. Většina návštěvníků sem připlouvá s jediným cílem - odpočinout si a nedělat vůbec nic. Navzdory předsudkům a matoucím informacím některých cestovních kanceláří, na ostrovech Perhentian (a dalších na východním pobřeží Malajsie) je nejlepší počasí od května do září. Letní dovolená tady je ta nejlepší volba.

Perhentian

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Češi Malajsii podceňují a je to velká škoda.

Vypadá to, že jsou některé země na českém trhu zakleté. Nádherná Indie bojuje o místo na slunci celá desetiletí a zatím z Česka odlétá do Indie stále jen hrstka lidí. Podobně je na tom Malajsie. Možná za to může statut islámské země, možná za to může určitá míra konzervatismu v malajsijské společnosti, možná za to může absolutní absence propagace. Jisté ale je, že je to veliká škoda. Malajsie si totiž pozornost zaslouží. A to nejen v zimních měsících, kdy každý předpokládá, že je tam teplo a hezky, vždyť je to v Asii. Malajsie má ale dvě tváře (stejně jako Thajsko nebo Srí Lanka) – na západě je úplně jiné počasí než na východě. A v létě je nádherně právě na východě.

Perhantian Island Resort

FOTO: Perhantian Island Resort

Malé ostrůvky pro nadšence

Okázalá tvář malajsijské turistiky je na ostrovech Penang a Langkawi. Tam investovaly obrovské peníze nadnárodní hotelové řetězce a bohatí Malajci. Tam jde o prestiž a vysokou kvalitu. Na východě vše probíhá v mnohem přirozenější podobě, mnohem autentičtěji. Na východě investovali především místní a je to znát. Hotely mají spíš rodinný charakter. Na nic si nehrají, ale zároveň poskytují velmi slušné služby. Většina z nich leží na úžasných plážích. A o to jde většině návštěvníků. O pohodu a skvělé moře, dobré jídlo a odpočinek.

Perhentian

FOTO: archiv CK Marco Polo

Zastávka na trase

Kdysi dávno byly Perhentiany pokládány jen za zastávku na lodní trase z Kota Bharu do Kuala Terengganu a Kuantanu. Palau Perhentian znamená v malajštině „ostrov zastávka“ a ani se jmény dvou ostrůvků, tvořících Perhentiany, si nikdo nedělal moc velkou starost. Prostě jeden je Kecil (Malý) a druhý Besar (Velký). Kecil si oblíbili spíš baťůžkáři a Besar návštěvníci, co hledají spíš klid a o něco vyšší standard služeb. Kromě těchto dvou ostrovů patří k souostroví ještě tři malé neobydlené ostrůvky. Nejlepší cesta je letecky do Kota Bharu a odtud rychlou lodí – cesta trvá cca 45 minut. Nejlepším obdobím pro cestování je léto (květen–září), kdy je zde stálé počasí. Mimo tuto dobu je zde monzun a většina hotelů je zavřená, ostrovy jsou v tomto období v podstatě uzavřené. Oba ostrovy odděluje úzký průliv, přes který jezdí vodní taxi.

Perhentian

FOTO: archiv autora

Zapomeňte na běžné vymoženosti

Jednou mne rozesmál jeden klient. Prohlásil, že si s sebou nemusí nic brát, jen kreditku, všechno se dá přece tak snadno opatřit na místě, že se nevyplácí ztrácet čas balením. Když jsem mu tvrdil, že na Perhentianech si na kartu nekoupí nic, kroutil hlavou. Ale na ostrovech není banka ani bankomat. Možná že lepší ubytovací zařízení akceptují kartu, ale většina dalších služeb ne. Nejsou tu ani veřejné telefony. Ale kvůli tomu sem přece míříte, abyste zapomněli na evropský stres, abyste si odpočinuli. A bez telefonu a banky se tu určitě obejdete.

Perhentian

FOTO: archiv autora

Na Long Beach můžete potkat i policajta

Na Perhentian Kecil je nejoblíbenější pláží Long Beach (Dlouhá pláž, Pasir Panjang). Je to krásná pláž s bílým pískem lemovaná levnějšími bungalovy, obchůdky a těmi správnými skvělými vývařovnami, kde se za pár korun moc dobře najíte. A večer je to jediné místo, kam se dá vyrazit za trochou zábavy. Živá rocková kapela v Monkey Baru nadělá dost hluku a s pivem v ruce si můžete užívat večer na pláži pod hvězdami. To, že jen kousek od vás sídlí místní policajt, je vám úplně jedno, protože jemu je úplně jedno, co zrovna děláte vy.

Na protější straně ostrova je další oblíbená pláž – Coral Bay, kterou mají v oblibě hlavně milovníci šnorchlování. Z Long Beach vede do Coral Bay značená stezka džunglí, cesta trvá cca 10–15 minut. Trasa není nijak obtížná.

Perhentian

FOTO: archiv autora

Malajské Seychely

Komu se líbí velké balvany poházené na bílé pláži, omývané modrým průzračným mořem, nemusí na Seychely. Může s klidem na Perhentiany. Často se jim přezdívá „Malajsijské Seychely“ a plným právem. Jen je tu levněji. Větší ostrov Perhentian Besar má tři větší pláže, u Perhentian Island Resort, hlavní pláž na západě a pláž v zálivu Teluk Dalam na jihu. Hlavní pláž se táhne až k jižnímu cípu ostrova a je přerušována řadou skalnatých mysů, které se za odlivu dají obejít po souši, ale za přílivu je nutné si vzít vodní taxi. Napříč ostrovem vede značená turistická stezka, která začíná u Perhentian Island Resort a končí u Fauna Beach Chalet v Teluk Dalam.

Perhentian

FOTO: archiv CK Marco Polo