Nedotčená krajina

Botswana je země na jihu Afriky, rozkládající se na rozloze více než 600 000 km2 (větší než Španělsko a téměř tak velká jako Francie), s pouhými necelými dvěma milióny obyvatel, velmi osvícenou vládou, nejvyšším HDP na obyvatele v Africe a dech beroucím safari. Země známá především pouští Kalahari a vodním světem delty Okavango. Pochlubit se může i méně známým, ale zajímavým územím Chobe a mokřady Linyanti.

Ptačí svět oblasti Linyanti láká fotografy z celého světa.

FOTO: andBeyond

Nádherná scenérie delty Okavango

Řeka Okavango je unikátní už tím, že neústí do žádného moře nebo oceánu, ale „ztrácí se“ v poušti Kalahari. Těsně předtím, než se ztratí, vytváří řeka Okavango deltu, která patří mezi nejslavnější na světě. Byla zapsána do seznamu UNESCO a stala se pojmem ve světě safari. Delta mění svou tvář podle ročních období a množství vody, kterou do oblasti přivede řeka Okavango. Jsou období, kdy můžete v deltě jezdit terénním vozem, a jindy musíte na stejném místě použít loď. Tam, kde jste pozorovali divoké psy válející se v prachu cesty, se najednou povalují hroši potopení ve vodě. Delta má mnoho tváří a všechny stojí za to. Jsou cestovatelé, kteří sem jezdí jen v období sucha, a jiní, kteří se těší, až se delta zaplní vodou. V každém případě toto místo tvoří nádhernou kulisu pro nejromantičtější safari lodge na jihu Afriky.

Nepsanými vládci mokřadů a říčních břehů jsou krokodýli.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Srdce Kalahari – centrální Kalahari – svět Křováků

Když v roce 1961 na území britského protektorátu Bečuánsko (dnešní Botswana) vznikla rezervace pro domorodé původní obyvatele, byl to od Britů vlastně velmi odvážný čin. O území měla zájem Jihoafrická unie a ta rozhodně neměla v plánu nějak horlivě podporovat potulné lovce a sběrače lesních plodů.

Jít svou cestou je pro Sany nejdůležitější věcí. Botswana.

FOTO: archiv autora

Bylo to tisíce let jejich území a svým způsobem jim patří i dnes, možná více než kdy jindy v posledním století. Křováci, Sanové, Bušmeni, přírodní národ, jehož část si i přes všechen tlak civilizace udržela svůj životní styl, své legendy a mýty, své způsoby obživy a svá společenská pravidla.

Sanové, původní obyvatelé, teprve nedávno získali právo na život ve své původní zemi, v Kalahari.

FOTO: archiv autora

V národním parku Chobe je přes 50 000 slonů.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Chobe

Hlavním tahounem pozornosti návštěvníků v Chobe jsou bezesporu sloni. Sloní populace čítá více než 50 000 kusů a bylo by velké umění při návštěvě Chobe slona nevidět. Můžete je pozorovat z vody i ze země a není dobré snažit se vidět jich co nejvíce. Věnujte se spíše pozorování způsobu jejich života. Nikam nespěchejte, domluvte se se svými průvodci a zůstaňte s jedním stádem co nejdéle, abyste pochopili, jak funguje, a dozvěděli se o slonech co nejvíce. Otevře se vám tak úplně jiný svět divoké přírody než lidem, kteří chvátají, aby „ulovili“ další a další „kousky“. Pravda ale je, že poslední dobou se stává Chobe trochu „přelidněnou“ oblastí. Mnoho turistů si sem odskočí od Viktoriiných vodopádů jen na jednu nebo dvě noci. Je třeba s tím počítat a vyhnout se nejlidnatějším částem Chobe.

Baobaby vytvářejí kolem sebe tajemnou atmosféru a není divu, že se kolem nich vytvořilo tolik legend a mýtů.

FOTO: Jan Papež

Nádherné západy slunce a úžasné pozorování hvězd

Západy slunce v deltě Okavango nebo v poušti Kalahari, to je nádhera, kvůli které by se vyplatilo přijet, i kdyby tu nebyla žádná zvěř. A ona tu samozřejmě je! A často se vám podaří vidět při západu slunce stádo slonů, hrochy vystupující z vody za pastvou, žirafy či jiná zvířata. Za jasné noci se nad vámi otevře velmi hluboké nebe, a pokud jste v Botswaně za úplňku, máte pocit, že se nebe přiblížilo na dosah ruky.

Botswana má mnoho oblastí, které jsou velmi těžko přístupné. Pro pytláky je to potíž. Turisté jsou na tom mnohem lépe.

FOTO: andBeyond, archiv CK Marco Polo

Vynikající místo pro rodinnou dovolenou

Děti od 10 let jsou v Botswaně nadšené. Všichni jsou tu připraveni na to, že nová generace nemůže být bez připojení k internetu, takže ve všech lodžích je k dispozici wi-fi. Pochlubit se svým kamarádům čerstvým úlovkem – fotografií lva nebo slona – mohou děti každý den. Všichni řidiči a všechny lodže jsou na děti připraveni. Mají speciální programy právě pro ně. Kombinace poznání, zábavy a dobrodružství nedovolí dětem, aby se nudily.

Hroši mají v mokřadech Linyanti a v rezervaci Chobe ideální podmínky k životu.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Mokřady Linyanti – Malé Okavango

Mokřady Linyanti jsou hraničním územím mezi Botswanou a Namibií. Je to nesmírně zajímavé panenské území, často nazývané Malé Okavango. Je tvořeno řekou Kwando, která se čas od času rozlévá na otevřené krajiny, a vytváří tak mokřady, tolik oblíbené divokými zvířaty.

Vznikl zde ojedinělý ekosystém, téměř nenarušený činností člověka. Linyanti na botswanské straně hranice bylo sice dlouhou dobu loveckým územím, ale lovci jej nenavštěvovali nijak masově. V posledních letech přechází toto území do statusu „neloveckého území“ a díky tomu se stává stále oblíbenějším pro migraci zvěře. Na jeho části vznikla i soukromá rezervace, která využívá zkušeností z provozování soukromých rezervací v Jihoafrické republice.

Pro nocování si můžete vybírat opravdu krásná místa.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Ideální destinace pro expedice

Kdo chce ušetřit, může se vydat do Botswany s expedičním náklaďákem. Při cestách pustinou se náklaďák stává pro všechny domovem na kolech. Domovem nejen pro cestující, ale i pro řidiče (průvodce). Teprve daleko od civilizace poznáte, jak je důležité, že váš domov připravovali lidé, kteří mají osobní dlouholetou zkušenost. Vše musí mít své místo. K technickému prostoru se musí přistupovat podobně jako v letadle. Lednice na jídlo a pití, skladovací prostory pro stany a matrace, profesionální plynová kuchyně, zdravotnické potřeby, náhradní díly pro auto atd. Kouzlo je v detailu – váš domov na kolech jich má spoustu a při cestě pustinou je oceníte. Tenhle domov na kolech vám vrátí pocit objevitele, který měli cestovatelé před mnoha desítkami let. V pustinách Botswany je náklaďák naprosto ideální.

Jao Camp, Botswana

FOTO: archiv CK Marco Polo

Romantici hledající luxus jsou v Botswaně na správném místě

I ti, pro které by putování náklaďákem rozhodně nebylo, protože hledají pohodlí a luxus, si v Botswaně přijdou na své. A pokud mají navíc romantickou duši, je Botswana to nejlepší místo pro jejich dovolenou. Africká divočina je drsná, plná násilí a nebezpečí. Potravinový řetězec je neúprosný a nemilosrdný. Kdo je jeho součástí, musí být stále ve střehu. I ti, kteří se právě chystají na někoho zaútočit, mohou být vzápětí zabiti někým jiným. Mohlo by se zdát, že psát v takových souvislostech o romantice je absurdní. Jenže my lidé máme jednu velkou výhodu, nejsme součástí potravinového řetězce. Alespoň většinou. A můžeme vše pozorovat zvenčí jako neuvěřitelné přírodní divadlo. A tady už je romantika na místě.

Jao Camp, Botswana

FOTO: archiv CK Marco Polo

Viktoriiny vodopády na dosah

Jedna z nejkrásnějších přírodních památek UNESCO, Viktoriiny vodopády, se dá velmi pohodlně navštívit při jakémkoli zájezdu do Botswany. Expedice náklaďákem mají Viktoriiny vodopády přímo v programu a jiné typy zájezdů lze s vodopády dobře kombinovat, ať už letecky, nebo autem.

Pohled z helikoptéry na Viktoriiny vodopády je opravdu úchvatný.

FOTO: Jan Papež