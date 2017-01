Chce to více času!



Do Arequipy se vracím vždycky moc rád. A pokaždé jsem nešťastný, že v ní nezůstáváme déle než jednu nebo dvě noci. Je to daň za to, že všichni chtějí poznat „celé Peru“ za 12 nebo 14 nocí. To prakticky nejde, ale musíme se o to snažit. Poznat alespoň ta hlavní místa. Arequipě se mnozí klienti vyhnou a vůbec si ji do itineráře nezahrnou. Škoda.

Peru, Arequipa

FOTO: archív CK Marco Polo

Španělská vizitka



Arequipa není žádné typické indiánské sídlo. Je to koloniální španělské město, které ve vás vyvolá pocit návratu do 17. století. Náměstí lemuje katedrála a další koloniální budovy, kolem něj stojí klášter a spousta dalších budov pospojovaných úzkými středověkými uličkami.

Peru, Arequipa

FOTO: archiv CK Marco Polo

Celé město obklopují nádherné vrcholky And a v zapadajícím slunci se ve vás určitě rozezní romantická struna, která vás donutí zastavit se, posadit se na lavičku a jen tak dýchat a vnímat ten zajímavý šrumec kolem sebe. Ačkoliv na vás dýchne staré španělské město, náměstí a uličky jsou plné indiánů. Dámy v širokých sukních, v šátcích nebo kloboučcích, pánové v sáčkách jako z 50. let. Ale na oděvy se tolik nedívejte, pozorujte ruce a obličeje. Ruce jsou velmi silné a ztvrdlé prací. V obličejích můžete číst sounáležitost se životem. Odrážejí se v nich i okolní hory, vysoká nadmořská výška a vědomí vlastní přírodní síly.

Peru, Arequipa

FOTO: archiv autora

Peru, Arequipa, klášter sv. Kateřiny

FOTO: archiv autora

Klášter sv. Kateřiny Sienské



Nejznámější památka je klášter sv. Kateřiny Sienské, místo, které žilo od svého založení vlastním životem, tak trochu město ve městě. Rozsáhlý areál kláštera je obehnaný vysokou zdí, a kdo byl uvnitř, byl naprosto izolován od vnějšího světa. Klášter byl založen na konci 16. století. Mezi novicky patřily hlavně druhorozené dcery bohatých španělských rodin a nejdůležitějším příjmem kláštera byla věna, která s sebou přinášely. Život v klášteře byl velmi přísný a jeho součástí byla i účast na výstavbě samotného kláštera. Mnohé domky v malebných uličkách uvnitř areálu postavily řeholnice vlastníma rukama. Na druhé straně se nedokázaly úplně vzdát pohodlí a zábavy. Klášter byl vyhlášený tím, že si řeholnice zvaly hudebníky a komedianty a dopřávaly si čas od času hodně zábavy. Klášter určitě stojí za návštěvu.

Peru, Arequipa

FOTO: archiv autora

Město plné mladých lidí



Arequipa má ale i modernější tvář – kavárny plné mladých lidí, kteří vlastní nejmodernější elektroniku, se spustou mladého smíchu a pohody. V Arequipě je jedna z největších univerzit v zemi. Na náměstí a kolem něj najdete i skvělé restaurace, které mají dobré renomé a přitom nabízejí jídlo za dobré ceny. Jídlo je naprosto nedílnou součástí života Arequipy. Vytváří krásnou souhru historie a moderního Peru.

Arequipa, to nejsou jen o Španělé

Ačkoliv je Arequipa brána jako nejšpanělštější město v Peru, město je spojováno i s mnoha nálezy připomínajícími indiánskou minulost této lokality. Na úbočí sopek Chachani (6075 m n. m.) a Pichu Pichu (5571 m n. m.) byly objeveny četné mumie. Ta nejznámější, nazývaná často jako ledová princezna Juanita, byla nalezena v roce 1995 pod vrcholem Ampato (6380 m n. m.). Do dnešních dnů není znám příběh této dívky a možná nebude odhalen nikdy. Juanitu si můžete prohlédnout v Museo Santuarios Andinos v Arequipě.

Peru, Ampato

FOTO: archiv autora

Juanita byla uložena v ledovém hrobě přes pět set let. Patřila bezesporu k rituálním obětem, kterými se staré indiánské kultury snažily uchlácholit bohy, kteří sídlí vysoko v horách a ovládají nejen počasí, ale i mocnou sílu sopek. Občasné erupce pokládali indiáni za projev hněvu bohů a bylo nutné jim obětovat, aby se uklidnili.

Když vyrazíte na trek do okolních hor, pochopíte mystičnost prostředí, ve kterém indiáni žili. Je to fascinující a nádherná příroda, která se vám dostane pod kůži.

Peru, Colca

FOTO: archiv autora

Výchozí bod pro výlety



Arequipa je i výborným výchozím bodem pro výlet. Nejen do blízkého okolí, ale i do vzdálenějších zajímavých míst – do kaňonu Colca a k jezeru Titicaca.