Západ slunce Monteverde

Silná káva voní ze šálku. Ticho podvečera ruší jen zpěv ptáků a vzdálený řev opic. Tam někde v dálce můžete tušit Tichý oceán a představovat si dlouhou písčitou pláž, po které se za pár dnů budete procházet. Pak na pár vteřin zavřete oči, zhluboka se nadechnete, zatajíte dech a pomalu vydechujete.

Kostarika, Monteverde

FOTO: archiv CK Marco Polo

Soukromá rezervace uprostřed Kostariky

Oblast Monteverde je považována za klenot mezi mlžnými pralesy. Už jen příjezd do této oblasti vám poskytne krásné zážitky. Pozorovat hustě zalesněné kopce s hlubokými údolími osázenými kávovníky je opravdu uchvacující. Srdcem této oblasti je malé městečko Santa Elena, které vzniklo roku 1951.

Kostarika, Monteverde

FOTO: archiv CK Marco Polo

Zdejší městečko založili přistěhovalci ze Severní Ameriky, hlásící se k mírumilovné náboženské skupině kvakerů, kteří byli v USA za vězněni, protože odmítali sloužit v armádě a kritizovali agresivní politiku své vlády. Po propuštění z vězení začali tito lidé hledat místo, kde by mohli žít v míru. Bylo jich dohromady 44. Nakonec se rozhodli pro Kostariku, pro oblast Monteverde. Bylo to dostatečně daleko od hlavního města San José a také pozemky byly levné.

Kostarika, Monteverde

FOTO: archiv autora

Na části pozemků obnovili původní prales a založili rezervaci, kterou se dnes chlubí celá Kostarika.

Nejhorší silnice s nejlepším úmyslem

Ať už budete přijíždět do Monteverde z jakéhokoliv směru, pro mnohé z vás to bude nejhorší jízda v životě. To, čemu tady říkají cesty, mnohdy připomíná vyschlé koryto řeky a pravděpodobně v období dešťů tudy řeka teče. Prašná, kamenitá cesta s hlubokými kolejemi, výmoly a dírami způsobí, že ujetí několika desítek kilometrů trvá hodiny. Po této cestě máte pocit, že se vám rozskočí hlava, a to nejen z občasného nárazu do střechy auta. Ale věřte, to kodrcání sem stojí za to.

Kostarika, Monteverde

FOTO: archiv CK Marco Polo

A má to ještě jeden důvod. Vláda se již několikrát nabízela, že zdejší silnice spraví, což by v jiných oblastech Kostariky bylo vítáno s nadšením. Ale zdejší obyvatelé odmítli. A důvod? Je jednoduchý. Monteverde leží poměrně blízko zálivu Nicoya, kde kotví obrovské turistické lodě. Kdyby do Monteverde vedla dobrá cesta, denně by tu projížděly desítky velkých autobusů s obrovským množstvím turistů z lodí.

Kostarika, Monteverde

FOTO: archiv autora

A právě ti by zdejší oblast zcela zlikvidovali. Do všech zdejších rezervací a atrakcí je totiž omezený vstup návštěvníků, a protože by společnosti vlastnící velké lodě rezervovaly všechna místa, třeba i na celý rok, na ostatní turisty by zde nezbylo místo. Lodě nabízejí ubytování, stravu i dopravu, nikdo by nepoužíval místní hotely a restaurace. Vlastně by sem jiní turisté ani nejezdili, protože by jednoduše kvůli turistům z lodí nedostali šanci prohlédnout si zdejší zajímavosti. A tak se do Monteverde stěží vyškrábe malý mikrobus a zdejší hoteliéři si mnou ruce.

Kostarika, Monteverde

FOTO: archiv autora

Kostarika, Monteverde

FOTO: archiv autora

Ale nejen pro hoteliéry je to výhodné. Monteverde má úchvatnou atmosféru. Nebude se vám chtít odjíždět. Vůbec vám nebude vadit, že tu celý rok prší, vždyť jste přece v deštném pralese. Málokdo se nezamiluje do zdejších západů a východů slunce, neskutečně barevných duh, převalující se mlhy, neustálého mrholení a překrásné krajiny. A právě v tom okamžiku si uvědomíte, že by se sem asfaltová cesta nehodila, že cesta, kterou jste ještě včera proklínali, je vlastně úžasně romantická. A nebudete daleko od pravdy.

Kostarika, Monteverde

FOTO: archiv CK Marco Polo