„Největší vodopád“ – pojem, který může být trochu zavádějící. Vždy záleží na tom, podle jakého kritéria vodopády porovnáváme. Nejčastěji se porovnává výška a mohutnost průtoku.

Obojí je samozřejmě velmi významně ovlivněno tím, zda se jedná o období dešťů, nebo období sucha, ale nemá smysl si příliš komplikovat život. Pojďme si dnes ukázat pět nejvyšších vodopádů v Africe.

1. místo - Tugela Falls (Jihoafrická republika) - 948 metrů

Bez mála kilometr výšky

Tugela, KwaZulu-Natal

FOTO: archiv autora

Být druhý nejvyšší vodopád na světě, být součástí nádherné stolové hory Amphiteatre vyčnívající v úchvatných Dračích horách, být posvátným místem kmene Zulu a obklopený tak panenskou přírodou, chtěl bych být jednou z největších atrakcí své země.

Tugela takovou atrakcí zatím není. Je to neprávem a je to možná dobře, protože pokud se k ní vydáte, poznáte nádherný kout světa, kam se budete chtít vracet.

Cathedral Peak, KwaZulu-Natal.

FOTO: archiv autora

Vodopád Tugela je vytvářený tokem stejnojmenné řeky a padá z výšky 948 metrů na téměř kolmé čedičové stěně. Je to ohromující pohled, zvlášť když je vrcholek lemován útržky mraků. Tam někde přece musí žít bohové.

Příslušníci kmene Zulu vnímali tohle místo jako hranici svého území, místo, kde vše začíná, hranici, za kterou žijí démoni a vše už pouze děsí.

Cesta k vodopádu Tugela vede panenským údolím.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Na vodopád se můžete podívat z náhorní plošiny Mont Aux Sources (vrcholku čedičové stolové hory Amphiteatre), ze které padá do údolí. Cesta je dlouhá asi 7 kilometrů s převýšením necelých 600 metrů. Druhá možnost je podle mého názoru hezčí. Můžete projít údolím podél řeky Tugely a podívat se na vodopád zespodu. Cesta je přibližně stejně dlouhá, ale nemá takové převýšení. Jdete divokou krajinou plnou skalisek a velmi klimaticky proměnlivou.

2. místo - Mutarazi Falls - 762 metrů

Zimbabwské překvapení

Vodopád Mutarazi, tak trochu opomíjený klenot Zimbabwe.

FOTO: archiv autora

Vydat se do údolí Honde ve Východní vysočině v Zimbabwe jen kvůli vodopádu Mutarazi by byla škoda. Je sice s výškou 762 metrů druhým nejvyšším vodopádem v Africe (umí ale v období sucha v říjnu klesnout až na páté místo – 479 m), ale podniknout kvůli němu 250 kilometrů dlouhou cestu z Harare by nestálo za to. Když se však rozhodnete zůstat v téhle oblasti pár dní, jistě nebudete litovat.

Doplňte svou návštěvu vodopádu Mutarazi raftingem na řece Pungwe.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Od ledna do dubna je nejlepší doba pro rafting na řece Pungwe. Jedná se o rafting alpského typu, na řece obklopené krásnými horami, chvílemi velmi divoký, chvílemi poklidný až vyhlídkový. K vodopádům je několik dobrých trekových tras vedoucích neporušenou panenskou přírodou.

V současné době, při strachu lidí cestovat do Zimbabwe, je krajina téměř opuštěná. Přesto tu funguje výborně infrastruktura a je tu naprosto bezpečno. Trek prochází národním parkem Naynga a neustále se pohybujete v nadmořské výšce nad 1800 metrů.

Je zde velmi příjemné „neafrické“ klima bez rizika malárie a jiných nemocí. Do hor se dá vyrazit i na kolech a na vodu místo raftu na kajacích. I když tu zůstanete týden, budete mít stále co dělat a okolní hory si zamilujete. Oblast vodopádu Mutarazi vás velmi příjemně překvapí.

3. místo - Trou de Fer (Reunion) - 725 metrů

Pěšky nebo helikoptérou

Trou de Fer je druhý nejvyšší vodopád Afriky. Vyznavači slaňování jej pokládají za jednu z nejtěžších a nejzajímavějších výzev.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Tady bydlí bůh deště. Kdyby se dělalo pořadí podle srážek spadlých nad územím vodopádů, byl by tento třetí nejvyšší vodopád Afriky (725 m) určitě na prvním místě. Vodopád padá do hluboké propasti vytvořené sopečnou činností a vodní erozí trvající tisíce let.

Trou de Fer znamená v překladu „Železná díra“ a je ukázkou zvláštního fenoménu, tzv. kruhového vodopádu, kdy několik ramen vodopádu v podstatě tvoří kruh kolem propasti a padající voda se dole v hlubině slévá do jednoho toku, který odtéká hlubokým údolím.

Vodopád je Mekkou slaňování na Reunionu a hledači adrenalinu z celého světa testují svou odvahu při slézání do útrob Železné díry. Je to stupeň obtížnosti, který zvládají jen ti nejlepší, a rozhodně to není žádná turistická záležitost. Ani pro nás turisty ovšem není vodopád Trou de Fer tabu. Můžeme vyrazit na trek na jeden vrcholek nad vodopádem. Potřebujeme k tomu při normálním tempu celkem asi 5 hodin. Dva tři úseky jsou náročnější, ale jinak je vše v pohodě.

Vodopády na ostrově Reunion vytvářejí v údolích idylická zákoutí.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Co rozhodně stojí za zážitek, je výlet helikoptérou k Trou de Fer. Proletíte úzkým hlubokým kaňonem až do centra Železné díry a podíváte se na vodopády z výšky. Teprve tady si uvědomíte 725 metrů hloubky, kam padá voda z nejvyššího bodu a bere to skutečně dech.

4. místo - Blanche, CascadeS (Reunion) - 640 metrů

Ztracený v lesích

Vodopád Blanche Cascades padá do údolí z výšky 640 metrů přes skalní terasovité kaskády.

FOTO: Archiv autora

Řeka Bras de Caverne se v jednu chvíli spustí 4stupňovou kaskádou do hloubky 640 metrů do tzv. Bílé díry. To zařazuje tento vodopád na 4. místo v žebříčku nejvyšších afrických vodopádů. Krása reunionské krajiny se projevuje i v okolí tohoto vodopádu.

Vysoké skalnaté stěny porostlé tropickou vegetací prakticky neustále smáčenou dešti, přeháňkami a mlžnými opary lemují úzký kaňon, kterým se prodírá koryto řeky. Zařezává se stále hlouběji a hlouběji a v některých místech by se mohlo zdát, že úplně mizí.

Při hledání cesty k vodopádu dejte přednost cestě s průvodcem, protože trasa není dobře značená a můžete zabloudit v okolních lesích. Pokud se rozhodnete investovat do letu helikoptérou, doporučuji zvolit dlouhou variantu téměř hodinového letu, kdy uvidíte nejen Blanche, ale i Trou de Fer a další vodopády a vulkány i kus pobřeží.

5. místo - Jinbar (Etiopie) - 640 metrů

Klenot pohoří Simien

Jinbar přitahuje pozornost návštěvníků pohoří Simien v Etiopii.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Na pátém místě v přehledu nejvyšších vodopádů Afriky je pěkná tlačenice. Dá se za něj pokládat třeba vodopád Ndedema (Didima) v Jihoafrické republice, který má v době dešťů až 640 metrů v kaskádě 8 teras, nebo Vivienne Falls v Keni.

Vybral jsem Jinbar v Etiopii, je 500 metrů vysoký a voda je v něm po celý rok. Navíc jej najdete v dramatickém pohoří Simien, které určitě stojí za návštěvu, stejně tak jako celá Etiopie.

Při cestě do oblasti národního parku Simien navštivte Lalibelu, místo skalních chrámů a motliteben.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Zajímavé je, že všechny tři vodopády spojuje to, že ačkoliv jsou stovky a tisíce kilometrů vzdálené, jsou součástí Velké příkopové propadliny, vznikly ve stejnou dobu a mají velmi podobný charakter – padají úzkou úžlabinou do hlubokého sevřeného údolního koryta. Nejsou impozantní mohutností vodního toku, ale především výškou, ze které padají dolů, a umístěním do horské panenské krajiny.