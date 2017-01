Peru, quinoa

Pro mě to začalo polévkou



Polévka z quinoy doprovází mé cestování do Peru od samého počátku. Byla to nejběžnější polévka, kterou vám nabídli téměř v každé restauraci po celém Peru. Nikdy nezklamala. Ať už byla jen ze zeleniny, nebo z kuřete, vždycky byla dobře dochucená a dodávala sílu a energii. Jedl jsem ji moc rád a vůbec jsem netušil, že do sebe láduji nějakou superpotravinu, které se bude za pár let klanět celý svět. Quinoa byla jídlem chudých lidí. Na konci každé své cesty do Peru jsem si koupil několik kilo quinoy a v tichosti ji pašoval domů.

Svět objevuje potraviny starých Inků



Teď je ale všechno jinak. Se zájmem o zdravou výživu si svět začal uvědomovat, kolik plodin má své kořeny v Latinské Americe a kolik z nich právě v Peru. Mnoho potravin, o kterých si myslíme, že jsou původem z našich končin, tu před příchodem Španělů do Peru nikdo neznal. Ale to je na jiné povídání.

Ačkoliv quinoa byla „matkou obilnin“ pro indiánské kultury Peru tisíce let, moderní svět se probudil teprve nedávno a zjistil, že quinoa neobsahuje lepek, zato obsahuje až 16 % bílkovin a řadu minerálů, jako hořčík, železo a fosfor, a desítku dalších užitečných věcí. Roztočil se kolotoč, který z quinoy udělal hvězdu.

Ukradená potravina chudých

Export quinoy se rozjel v tak nebývalé míře, že tahle potravina chudých téměř zmizela z domácích prodejen, malá políčka se zvětšila na rozměrná pole a cena quinoy se vyšplhala do takové výše, že si ji už téměř nikdo v Peru nemohl dovolit.

Peruánští chudí nejsou žádná ořezávátka. Když se jim něco nelíbí, dají to velmi rázně najevo. V Peru se všichni ve městech bojí okamžiku, kdy zemědělci sejdou z kopců a začnou se dožadovat svých práv. Hoří auta, jsou vymlácené výlohy, policejní auta přicházejí o čelní skla a mnoho policajtů i o zuby. Nakonec vláda rozhodla o vývozních kvótách, maximální ceně pro vnitřní trh a zajistila dostupnost quinoy pro běžné obyvatelstvo.

Se slávou superpotravin roste i sláva peruánských kuchařů



Popularita quinoy přiměla mnohé slavné peruánské kuchaře, aby ji zařadili na jídelníček a připravili z ní skvělá jídla na světové úrovni. Až budete putovat po Peru (doufám, že se mnou), určitě si na nějaké jídlo z quinoy zajděte. Chutná skvěle.

