Dokonalé místo

„Vybrat si dokonalé místo a pak se postarat o vše ostatní. Mít šestý smysl a vidět krásné místo v harmonii s tím, co na tom místě postavíte. V tom je kouzlo, které ovládá jen málo lidí na světě.“ Vysvětluje klíč k úspěchu Sonu Shivdasani, zakladatel a výkonný ředitel Six Senses. Někomu to může znít trochu neskromně, ale je to jen velmi upřímné přiznání. Sleduji vývoj Six Senses od samého počátku, kdy otevřeli svůj první hotel na Maledivách a úplně tím změnili styl Malediv. Jejich Soneva Fushi přišla jako první s konceptem luxusních bungalovů, dokonale zasazených do původní přírody ostrova. Jako první nepoužila k výstavbě korály z okolí ostrova a jako první poskytovala co nejintimnější a nejohleduplnější servis. Sonu Shivdasani a jeho žena Eva pak začali hledat další krásná místa v Asii, kde by mohli svou zkušenost uplatnit. Nedbali na to, jaká je kde infrastruktura, jaké další hotely jsou v okolí, nedávali si žádná omezení. Vybrali si dokonalé místo a pak se postarali o vše ostatní.

Ninh Van Bay. Vietnam

FOTO: archiv autora

Rajský ostrov u vietnamského pobřeží

Ve Vietnamu jsou všechny pláže veřejné. Tak zní zákon. Jenže když si správně vyberete pláž, kterou na obou koncích svírají skaliska a nad kterou se tyčí velký kopec porostlý nepropustnou džunglí, a ten kopec i se skálami si koupíte nebo pronajmete, vytvoříte si z veřejné pláže soukromou. A to je přesně příklad zátoky Ninh Van Bay. Jen málo hotelů se může pochlubit tak krásnou, dlouhou, písčitou a opuštěnou pláží. Takže dokonalé místo bychom měli a teď se jen postarat o to ostatní.

Ninh Van Bay. Vietnam

FOTO: archiv CK Marco Polo

Příroda a soukromí

Seděl jsem na kajaku kousek od pobřeží a pozoroval hotelový komplex zpovzdálí. Dlouho jsem nemohl přijít na to, čím mě ten pohled tak fascinuje. Vilky rozházené po pobřeží a po svahu kopce nebo na velkých kamenech. Oblouk dlouhé pláže. Sytá zeleň tropické džungle. Modrá barva vodní hladiny. To všechno tu sice bylo, ale to už jsem viděl na víc místech. Tady bylo ale něco navíc, něco, co jsem nedokázal pojmenovat. Odpádloval jsem ještě o kus dál, abych získal ještě trochu větší odstup. A pak jsem na to přišel. Najednou vilky zmizely. Splynuly dokonale s terénem, s džunglí, se skalisky. Jako by tu resort vůbec nebyl. Jako by byl přede mnou jen neobydlený, opuštěný ostrov. Kdyby někdo hotel rozmontoval a odvezl, nikdo by nic nepoznal.

Nanh Van Bay. Vietnam

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Kámen, moře a vy

Architektura celého hotelu je dokonalá, ale stejně mě nejvíc fascinují vily postavené na obrovských kamenech. Jsou trochu odstrčené od ostatních vil. Na konci zálivu, v ničím nerušené izolaci. Celý svět jako by byl někde za kopcem. Jste tu jen vy, mohutné kameny, pláž a moře. Dřevěná konstrukce vilek vypadá až neuvěřitelně jednoduše. Tak trochu stodola. Ale velmi příjemná, s jemným koloniálním duchem. Na první pohled prostá, ale pak zjistíte, že někdo velmi dobře myslel na vaše pohodlí, a když přijmete myšlenku, že jste na dovolené a nepotřebujete mnoho moderních vymožeností, na které jste zvyklí ze svého městského bytu, pak se najednou uvolníte, odhodíte boty a začnete si užívat svou plážovou dovolenou.

Ninh Van Bay. Vietnam

FOTO: archiv CK Marco Polo

Ninh Van Bay. Vietnam

FOTO: archiv CK Marco Polo

Dejte si jídlo, kde vám libo a kdy vám libo

K tak dobrému místu a tak dobrým vilám samozřejmě patří i dobré jídlo. Čerstvé ryby, lobster, krevety? Nebo hovězí či jehněčí? Nebo jen zelenina? Je na vás, co si vyberete. Nechce se vám jít do restaurace a chcete zůstat na své terase s výhledem na moře? Nebo chcete připravit stůl na pláži? Dobré jídlo a pohodové stolování patří k dovolené, tak proč se omezovat jen na tradiční restauraci.

Ninh Van Bay. Vietnam

FOTO: archiv autora

Rub izolace

Je skvělé mít pláž téměř jen pro sebe. Je skvělé mít intimní soukromí. Je skvělé mít velmi privátní a spolehlivý servis. Jenže vždy je něco za něco. Když po pár dnech budete mít nutkání vyrazit si v podvečer do hlučných ulic vietnamského městečka, zajít si na obyčejné nudle s kuřecím nebo na tradiční pouliční polévku pho, nemůžete jen tak vyjít z hotelové brány. Jste na ostrově, od civilizace vzdáleni cca 45 minut lodí. Přes den vás na pobřeží hotelová loď doveze, ale večer je to z důvodu bezpečnosti už mnohem složitější. Raději počítejte s tím, že se z ostrova moc nepohnete. Proto je možná lepší kombinovat si pobyt v Minh Van Bay ještě s pár dny někde mezi lidmi. Třeba v Saigonu.