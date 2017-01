Nenápadné údolí, které vás ohromí

Už samotný příjezd k Salinas de Maras je skvělá podívaná. Uzoučká silnice, která vede mezi poli, se zničehonic začne jako had plazit prudce dolů. Na silnici se vejde jen jedno auto, takže každé setkání s někým v protisměru znamená vyhýbací manévry, během kterých se jedno nebo druhé auto dostane až na okraj prudkého srázu. Když je to zrovna vaše auto a vy sedíte u okénka na té správné straně, otevře se vám nádherný výhled do údolí a na solná jezírka. Nesmíte moc dumat nad tím, co by se stalo, kdyby se utrhla krajnice. To se prostě nestane!

Peru, Salinas de Maras

FOTO: archiv CK Marco Polo

Sjíždíte zvolna tak do poloviny kopce, kde vás čeká vstup do solného lomu. Je lepší přijet co nejdříve ráno, aby tu nebylo moc lidí. Ale i když se vám to časově nepovede, nezoufejte.

Peru, Salinas de Maras

FOTO: archiv autora

Chce to čas

Většina návštěvníků má díky nadmořské výšce problémy s dechem, nikam se moc nežene a jen málokdo má odvahu vstoupit mezi solná jezírka. Vy to ale určitě udělejte a prochoďte si je křížem krážem.

V zadní části (sem už opravdu skoro nikdo nepřijde) narazíte na stodoly, kde se sůl skladuje, a na partu dělníků, kteří sůl pytlují. Rádi vám za pár dolarů ukážou celou technologii zpracování, a navíc se s vámi i vyfotí.

Peru, Salinas de Maras

FOTO: archiv autora

Způsob těžby jako za starých časů

Technologie těžby soli v Marasu je stejná jako za starých Inků. Do mělkých jezírek se napustí voda, ze které se odpařováním uvolní krystaly soli. Sůl je pak třeba posbírat a připravit k odvozu.

Peru, Salinas de Maras

FOTO: archiv CK Marco Polo

Autem, pěšky, na koni

Solná jezírka Maras jsou umístěna v nádherné krajině. Okolní vysoké kopce svírají úzké údolí a strmé stěny svahů s jezírky vytvářejí kouzelný obraz. Můžete sem celkem snadno dojet autem z Cusca, ale mnohem zajímavější je výšlap pěšky z Posvátného údolí (hodina chůze) nebo sem lze dojet na koni.

Pěšky nebo na koni se do Marasu vydává jen hrstka návštěvníků. Proto máte v horském údolí pod jezírky naprostý klid a můžete si vychutnat procházku horským masívem. Nezapomínejte ale, že jste ve vysoké nadmořské výšce a že můžete mít potíže s dechem, a ani nohy nebudou poslouchat stejně jako doma.