Bez Jihoafričanů by to nešlo

Než se rozkoukali tradiční obchodní partneři Mosambiku, Portugalci, ujali se vlády nad turistikou v zemi Jihoafričané. Má to svou logiku. Jsou blízko, mají kapitál a zkušenosti a nikdy se nebáli jít do nových míst. Vždyť Namibie, Botswana, Malawi nebo Zambie vyrostly jen díky nim. Teď je tedy na řadě Mosambik. Jihoafričané hledají místa, kam by mohli na dovolenou k moři. Sami mají tisíce kilometrů pobřeží, ale teplé moře vhodné k povalování ve skutečnosti nemají. Bylo jen otázkou času, kdy objeví kouzlo nádherných mosambických ostrůvků a panenského pobřeží. Roste jeden projekt za druhým, ale ke cti Jihoafričanů platí, že jde jen o projekty, které mají hlavu a patu, které ctí lokální komunity a přírodu. Nejde jen a jen o to, vyrabovat cizí území.

Vy, pláž a Indický oceán.

FOTO: archiv autora

Proč začínat od píky?

Do Mosambiku nepřišli žádní nezkušení amatéři, ale velmi zkušení investoři, kteří za posledních 20 let pozvedli turistiku v Jihoafrické republice a mnoha okolních zemích na úroveň, kterou můžeme jen tiše závidět. (I když by bylo lepší nezávidět, ale poučit se.) Investice v Mosambiku byly velkorysé a resorty, které tu vznikly, patří mezi absolutní světovou špičku. Navíc ve velmi promyšleném a korektním vztahu k místním komunitám. Téměř vždy je investice spojena s projektem na rozvoj lokality. Nové pracovní příležitosti pro absolventy vzdělávacích kurzů, podpora místního zemědělství, výstavba vodovodů a kanalizace apod. Žádné skanzeny jako v kraji Masajů ve východní Africe. Mnohem více respektu k místním komunitám. To vše je pro Jihoafričany přirozená věc.

Vamizi Island. Mosambik

FOTO: Vamizi island

Karibik na jihu Afriky

O Jihoafrické republice se často říká, že je „celým světem v jedné zemi“. Je to z velké části pravda. Ale Karibik tu nenajdete. Odpočinout si na pár dnů na pláži po náročném putování a koupat se v teplém Indickém oceánu, to moc nejde. Moře v okolí Kapského Města je sice krásné, ale studené a pobřeží na východě země je sice teplé, ale je bičováno velkými vlnami a silným větrem. Mosambik je v tuto chvíli ideálním doplňkem poznávací dovolené. Pravda, musí se popojet nebo ještě lépe popoletět, ale jde to a to je to hlavní. Mosambik se pomalu, ale jistě stává Karibikem jihu Afriky. Ideálním posledním kamínkem v mozaice poznávacího zájezdu do Jihoafrické republiky.

Ostrovy Svatého Lazara

FOTO: archiv CK Marco Polo

Nic pro masovou turistiku

Zatím má Mosambik své limity. Většina hotelů je hodně drahá. Cena odpovídá kvalitě, o tom není sporu, ale pro velkou část návštěvníků Jihoafrické republiky je Mosambik příliš drahý. Není to žádný supermarket, kde byste si ve slevě nakoupili pár dnů na bílé pláži. Mosambik je butik a podle všeho ještě pár let bude. Mosambik se zhlédl v příkladu Botswany, která si dlouhodobě hlídá, aby se nestala batůžkářskou zemí, aby významná část peněz z turistiky pomáhala rozvoji infrastruktury pro běžné místní obyvatele a aby vysoká prestiž země nebyla poškozována špatnými službami. Samozřejmě že se najde hodně kritiků takového směřování, jenže historie ukazuje, že taková cesta má mnohem větší šanci na dlouhodobý, udržitelný rozvoj. Masová turistika nebývá věrná, vlétne do země, kde čeká rychlý profit, přitlačí hoteliéry k cenám na hranici rentability, a jakmile je lokalita vytěžená, přesouvá se jinam. Návrat k normálnímu chodu je buď úplně nemožný, nebo velmi dlouhý a bolavý. Najít kompromis mezi touhou po co největším počtu turistů a rozumným rozvojem je velmi těžké. Povedlo se to jen na několika místech na světě.

Mosambik stále častěji objevují i potápěči. Pod vodou je co vidět.

FOTO: Archiv CK Marco Polo