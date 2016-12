Vánoční dárek Vasca da Gama

Až do 26. prosince 1497 nikdo z obyvatel Vánoc asi netušil, že nějaké Vánoce existují, a je docela pravděpodobné, že tomu tak bylo i mnohá další staletí. Jenže toho dne zapsal písař portugalského mořeplavce do vznikající mapy jméno nově objevené části afrického pobřeží s ústím řeky – Vánoce (portugalsky Natal). A Vánoce tak byly na světě. Vasco da Gama u pobřeží ani nezastavil. Spěchal za svým cílem. Toužil objevit Indii a to se mu během této plavby také opravdu podařilo. Nebylo to hned a stálo to mnohé portugalské životy, ale v březnu 1498 opravdu k indickému pobřeží doplul. Ze své první cesty do Indie přivezl mnoho vzácných věcí a mezi nimi byla zcela nová mapa afrického pobřeží a na ní i země pojmenovaná Vánoce.

Na území provincie Vánoce (KwaZulu-Natal) padá do hlubiny i jeden z největších vodopádů na světě Tugela.

FOTO: archiv autora

Rajská krajina drsných bojovníků

Krajina Vánoc je podobná rajské zahradě. Bílé písečné pláže na pobřeží, bohatá vegetace plná tropického ovoce, spousta řek a nádherné vysoké hory. Jenže v této rajské zahradě nežili (a nežijí) žádní andílci. Je to kraj národa Zulu. Původně velké množství malých rozdrobených kmenů sjednotil na počátku 19. století vojevůdce Čaka a stmelil je v jeden z nejlépe organizovaných černých afrických národů. Čaka vytvořil dokonale organizovanou armádu, díky které neustále rozšiřoval území svého království a podroboval si jeden kmen za druhým.

Na sníh narazíte v provincii Vánoce jen na vrcholcích vysokých hor.

FOTO: CK Marco Polo International

Jak silná a drsná je to armáda, poznali bílí Búrové i Britové, kteří se pokoušeli zabrat Vánoce mnoho let. Bez úspěchu. Britové vstoupili na území Vánoc v roce 1830 a za regulérní kolonii mohli území prohlásit až v roce 1879. Ale i to neproběhlo snadno. Dodnes jsou Zuluové pyšní na svou statečnost v bitvě u Isandlhwany, kde armáda Zuluů rozdrtila 1200 dobře vyzbrojených britských vojáků.

Pobřeží Indického oceánu obdivovali již první mořeplavci.

FOTO: wilderness

Cvičné území pro Mahátmu Gándhího

Britové se sotva usadili na území Vánoc, na jihu a severu území měli stále ještě plné ruce práce s partyzánskými oddíly nezlomných Búrů a už jim přímo v lůně Vánoc rašilo hnutí, které v budoucnu zlomilo jejich nadvládu nad Indií. Spolu se stovkami dělníků si totiž z Indie do Afriky přivezli nenápadného mužíka, který se měl o jejich pád v Indii zasloužit nejvíc. Mahátma Gándhí připlul do Afriky na zkušenou. Když ho v roce 1893 donutili vystoupit z první třídy ve vlaku, protože neměl dostatečně bledou tvář, probudili v tomto drobném muži touhu po spravedlnosti. Následujících 20 let ji drobný a nenápadný muž na území Vánoc piloval a rozvíjel. Filozofie nenásilí a přímého odporu dostala jasná pravidla.

Svět ale miluje paradoxy. K hnutí nenásilí se hlásili na území jihoafrických Vánoc především indičtí a malajští přistěhovalci. Zuluové připravovali vznik Afrického národního kongresu, jedné z nejbrutálnějších černošských organizací. Násilí bylo Zuluům vždy mnohem blíž. Ale paradoxy nekončí ani tady. Africký národní kongres vyprodukoval Nelsona Mandelu, který se zasloužil o sjednocení jihoafrického národa. Po jeho smrti plakali nejen černí a barevní obyvatelé Afriky, ale i mnozí běloši. Čest jeho památce.

Dračí hory

Jednou z nejkrásnějších částí Vánoc jsou Dračí hory. Najdete tu několik národních parků – Park Natal Drakensberg, národní park Royal Natal, Národní park Golden Gate Highlands. Ať navštívíte kterýkoliv, všechny vás uchvátí svou nádherou. Kdo miluje hory, měl by si najít čas a peníze a do Dračích hor vyrazit. A kdo se chystá do Jihoafrické republiky, měl by si vymezit alespoň tři dny na návštěvu hor.

Kouzelné Dračí hory lákají k návštěvě.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Durban, hlavní město Vánoc

I když oficiální vláda provincie sedí v Pietermaritzburgu, všichni respektují jako nejdůležitější město provincie přístav Durban. Když v roce 1824 daroval území malého přístavu Britům král Čaka jako výraz vzájemného respektu, přejmenovali Britové Port Natal na Durban. Nejenže potlačili vzpomínky na portugalské prvenství v objevování pobřeží Afriky, ale složili tak hold i svému guvernérovu Benjaminu D´Urbanovi, který ze svého sídla v Kapském Městě dlouhá léta podporoval britskou expanzi na východním pobřeží.

Dnes tu vládnou Indové. Obchod všeho druhu je jednoznačně v jejich rukách a obchodníci jsou to nemilosrdní. Velké rodinné klany vytvářejí pavučiny firem, které ovládají každý kousek obchodu nejen v Durbanu, ale i na celém území Vánoc. Černí obyvatelé nejsou s takovou situací spokojeni a frustrace vyvolává konflikty. Ve městě roste kriminalita a na rozdíl od Kapského Města se s ní úřady neumějí moc dobře vypořádat. Pokud se sem chystáte, buďte obezřetní nebo se Durbanu raději vyhněte.

V parcích Hluhluwe - Umfolozi, Ithala nebo Phinda můžete potkat celou tzv. Velkou pětku.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Skvělé safari

VÁNOCE mají i svůj safari park. Hluhluwe je sice rozlohou malý park, ale je plný zvířat a pokud byste do KwaZulu Natalu zavítali, určitě si návštěvu parku „naordinujte”.

Vánoce jsou dnes KwaZulu-Natal

Jihoafrická republika se mění. Černošská většina se snaží změnit i některé zavedené názvy. Chce tím potlačit některé vzpomínky a zároveň chce pozvednout vlastní sebevědomí. Chovají se tak všichni vítězové. Chovali se tak Holanďané, Portugalci, Búrové i Britové. Vždy se najde nějaký pomník, který je třeba zbořit, aby bylo místo na pomník nový. Vždy se v mapě najde nějaké místo, které je třeba vygumovat z dějin, aby se na uvolněný prostor dalo napsat místo nové. Provincie Natal (Vánoce) se změnila na provincii KwaZulu-Natal. Jak dlouho zůstanou Vánoce na mapách Afriky, ukáže teprve budoucnost.