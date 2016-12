Proč vlastně existuje příplatek za jednolůžkový pokoj

Je to tím, že už prakticky neexistují jednolůžkové pokoje. Sám název „příplatek za jednolůžkový pokoj“ je tak vlastně nesmysl. Spíš by se mělo mluvit o „poplatku za neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém pokoji“. Hoteliéři dávají cenu za pokoj, a pokud v něm bydlí dva lidé, cena se mezi ně rozdělí. Pokud v něm bydlí jen jeden člověk, musí zaplatit cenu sám. Když si pokoje koupí cestovní kancelář, musí se chovat jako hoteliér. Buď nabídne tzv. doobsazení pokoje, nebo chce příplatek za jednolůžkový pokoj, či poplatek za neobsazené lůžko.

Na hraně kráteru Nogorongoro ve výšce 2600 m n. m.

FOTO: archiv autora

Nemáte s kým cestovat? Expedice je ideální variantou pro vás.

Účastníci expedice neplatí příplatek za to, že cestují bez partnera! To je obrovská výhoda ve srovnání s tradičními poznávacími zájezdy. Nemáte s kým cestovat? Pak je pro vás expedice ideální variantou. Na expedici se nebudete cítit jako „křeni“, expedice, to je parta, společné zážitky, společné „dobývání“ Afriky. Okolo ohně se sedí do kruhu a oheň hoří na expedici téměř každý večer. Vždycky budete mít někoho napravo a někoho nalevo, s kým se dá dát do řeči. Přečtěte si 5 důvodů, proč se vydat na expedici v náklaďáku.

Setkávání s místními komunitami patří k věci.

FOTO: archiv autora

Důvod 1. – Speciál do nepohody

Není náklaďák jako náklaďák. Tady nesedíte na hromadě písku nebo uhlí jako za starých časů při stopování. Jedná se samozřejmě o speciály, které jsou „vytuněné“ pro putování přírodou a opuštěnými místy. Vše je podřízeno nejen složitým podmínkám, ale i co největšímu pohodlí a bezpečí cestujících. Sedačky jako v moderních autobusech, bezpečnostní pásy, pohodlný rozestup mezi řadami, vysoká střecha. Žádné jiné vozidlo vám neposkytne takové zázemí.

Zastávka v savaně na svačinu.

FOTO: Hana Pšeničná, CK Marco Polo

Důvod 2. – Skvělý výhled



Obrovskou výhodou putování na náklaďáku je výhled. Sedíte vysoko nad terénem, okno je v podstatě od podlahy ke stropu a lze je pohodlně otevírat, když potřebujete fotit. Při stavbě „korábu“ si tvůrci byli vědomi, že cestujete proto, abyste něco viděli a abyste fotili a filmovali. Navíc některé náklaďáky mají alespoň z části odmontovatelnou střechu, takže se dá zbytek střechy využít jako vyhlídková plošina.

Terénní vůz vám umožní dostat se do míst, kam se běžný turista z autokarového zájezdu nedostane.

FOTO: archiv CK Marco Polo

NÁKLAĎÁK Pro africké expedice se používají dva typy náklaďáku. V Ugandě a Botswaně je to menší typ s pohonem 4x4 a kapacitou 14 osob, na ostatní okruhy pak větší náklaďák s kapacitou 18 osob. Při každém setkání s turisty z běžných okruhů vám budou vaše terénní auto závidět. FOTO: archiv autora Pod kabinou pro cestující je složený celý váš dočasný domov: kompletní kuchyně vybavená vařičem, nádobím a příbory, škopkem na mytí nádobí, zásobou jídla, mrazákem, nádrží na vodu, stolem a židličkami a také stany, polními lůžky a polní sprchou. A ještě nesmím zapomenout na součást vybavení zvanou douglas. Spodní část „douglasu“ vypadá úplně stejně jako kempovací židlička a stejně se také rozkládá… Tím však podoba končí. Vršek netvoří plátno jako u židličky, ale dřevěný ovál s otvorem uprostřed. Díky „douglasu“ je zaručeno pohodlí pro osobní potřebu i uprostřed nejdivočejší africké divočiny. I ty noviny by si člověk mohl přečíst, pokud by teda v buši našel trafiku…

Africké cesty

FOTO: archiv CK Marco Polo

Důvod 3. – Získáte pocit objevitele

Při cestách pustinou se náklaďák stává pro všechny domovem na kolech. Domovem nejen pro cestující, ale i pro řidiče (průvodce). Teprve daleko od civilizace poznáte, jak je důležité, že váš domov připravovali lidé, kteří mají osobní dlouholetou zkušenost. Vše musí mít své místo. K technickému prostoru se musí přistupovat podobně jako v letadle. Lednice na jídlo a pití, skladovací prostory pro stany a matrace, profesionální plynová kuchyně, zdravotnické potřeby, náhradní díly pro auto atd. atd. atd. Kouzlo je v detailu – váš domov na kolech jich má spoustu a při cestě pustinou je oceníte. Tenhle domov na kolech vám vrátí pocit objevitele, který měli cestovatelé před mnoha desítkami let.

Pan velitel je Bůh Expedice není úplně normální zájezd. Velká část úspěchu cesty je spojená se schopnostmi průvodce, s jeho znalostmi, charizmatem a schopností moderovat skupinu a řešit případné krizové situace. Samozřejmě že je nesmírně důležité, jak je cesta připravena, jak je sestavený její itinerář, jak jsou poskládány zážitky a jak je nastavený rytmus celé cesty, ale průvodce je tím tajemným kořením, které odlišuje obyčejné jídlo od pochoutky. Tady musí platit zcela přirozeně pravidlo: Pan velitel je Bůh. Vzhůru na Lion Head. Horu nedaleko Stolové hory. Kapské Město. FOTO: Hana Pšeničná, CK Marco Polo



Důvod 4. – Dostatek prostoru

Většina z nás, když vyrážejí na dovolenou vlastním autem, dojde dříve nebo později ke stejnému závěru: to se tam nemůže vejít! Překládáme všechny věci několikrát sem a tam, abychom nakonec něco nechali doma nebo si přinejmenším zatemnili výhled zpětným zrcátkem. V dobře promyšleném náklaďáku máte k dispozici svou vlastní skříňku o obsahu 200 litrů, kam si pohodlně uložíte své věci. Nic se nemusí povalovat na podlaze, nemusí se stále dokola přehazovat bágly a kufry v zavazadlovém prostoru, prostě pohoda a pořádek.

Pohodlná sedadla, veliká okna, otevírací střecha, skříňky na zavazadla. Výhody upraveného terénního vozu.

FOTO: archiv autora

Důvod 5. – Skvělé trasy

Jižní a východní Afrika nabízí mnoho tras. Záleží na tom, kolik máte času a co chcete vidět. Keňa a Tanzanie jsou hlavně o safari, Namibie a Botswana o přírodě a safari a Jihoafrická republika i o dalších aktivitách. Můžete vyrazit na pět dnů, ale i na tři týdny. Všechny trasy jsou velmi promyšleně sestavené a velmi často vedou místy, kam se ostatní turisté nedostanou. Africké dobrodružství je v náklaďáku opravdu dobrodružstvím.

Tábořiště při cestě náklaďákem.

FOTO: archiv autora

A jeden důvod navíc – bezkonkurenční cena

Pokud porovnáte cenu za cestu v náklaďáku s nabídkami tradičních poznávacích zájezdů a zájezdů tzv. dobrodružných cestovních kanceláří a velmi pozorně porovnáte trasy a obsah, dojdete jednoznačně k závěru, že cesta v náklaďáku má bezkonkurenční cenu.

Na safari v soukromém parku Balule vyrazíte v otevřeném terénním voze.

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz