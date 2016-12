Dobrá zpráva na začátku

Keňa se rozhodla jít opačnou cestou než sousední Tanzanie. Ta zdražila všechny vstupy do národních parků. Keňa naopak zlevnila. Vstup do Masai Mary na jeden den klesl ze 125 USD na 80 USD.

Večerní Masai Mara

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Ticho oznamuje období dešťů



Když jsem poprvé přijel do národní rezervace Masai Mara, byl konec dubna. Bylo větší sucho než jiné roky a při pohledu do krajiny dominovala červená a světlehnědá barva. Šmouhy zelené byly jenom kolem potoků. Večer jsme seděli u ohně a popíjeli gin s tonikem. Bylo zvláštní ticho. To v Africe nebývá často. Kdykoli se soustředěně zaposloucháte, vždycky uslyšíte nějaké zvuky. Vítr, který se prohání suchou trávou. Cvrlikání nějakého hmyzu. Křik nočních ptáků. Vzdálený řev predátorů. Úplné ticho je vzácností. Ten večer takové ticho bylo. I můj průvodce Masaj Stanley byl zahloubaný do sebe. Obloha bez mráčku plná hvězd.

Buvolec topi je dominantní antilopou po odchodu velkých stád.

FOTO: archiv CK Marco Polo

„Za pár dnů bude pršet,“ probral se Stanley. „Přijeď za dva měsíce a uvidíš úplně jinou krajinu. Před pár lety jsem prováděl jednoho slavného britského malíře a ten sem jezdil pravidelně každé dva měsíce a fotil. Že prý pak podle toho bude malovat obrazy. Říkal, že mu to připadá jako veliké plátno, které je na začátku prázdné a nažloutlé a postupně se barví do červena, aby se pak přemalovalo zelenou. Pak přijdou pakoně a zebry a zelená se zatemní do hněda. Nakonec se zase plátno po odchodu pakoňů úplně setře do nažloutlé, aby bylo připraveno pro další malování. Teď se plátno setřelo, jako by z něho zmizel život.“

„A proč to ticho?“ zeptal jsem se. „Všichni pocítili, že přijde déšť. Zalezli a nabírají sílu.“ Druhý den Stanley úplně rezignoval na snahu uvidět predátory a raději mne zavedl k řece Mara. Pozorovali jsme krokodýly a hrochy v celkem nevinné zákrutě řeky. Za dva měsíce tudy budou proudit tisíce pakoňů, zeber a antilop a klidná řeka se změní v jedno z nejdramatičtějších míst východní Afriky.

Masajové přišli na území Masai Mary na konci 18. století.

FOTO: archiv autora

Masai Mara, země Masajů, i když….

Nebyla to odjakživa země Masajů. Ti na území dnešní rezervace Masai Mara (někdy je mylně používán název „národní park“) dorazili až koncem 18. století (1780). Velmi agresivně a nekompromisně zabrali rozsáhlé území, na kterém už po tisíciletí hospodařil kmen Iraqw (můžete se s ním potkat v Tanzanii, v oblasti Lake Manyara) a po staletí kmen Datoga. Divokou přírodu zaplavila stáda skotu. Začalo hledání soužití Masajů a africké divočiny. Stáda začala vypásat velké plochy a ubylo potravy pro divoká zvířata. Hrozilo, že se savana změní v poušť. Příroda si ale umí občas pomoci sama. V letech 1880 až 1890 byla stáda Masajů několikrát zdecimována morem skotu a velkým suchem. Masajové savanu postupně opustili a obsadili území kolem velkých měst, především kolem Nairobi. Trvalo dalších 30 let, než se území Masai Mary postupně začalo znovu zalidňovat vesnicemi Masajů. Už jich tu ale nikdy nebylo tolik jako před rokem 1880. Masajové se nakonec naučili žít v souladu s okolní divokou přírodou a dnes se asi právem mluví o území Masai Mara a Serengeti jako o území Masajů. Ke konfliktům dochází, to je přirozené, ale základní pravidla jsou nastavena.

Pakoně všude, kam oko dohlédne.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Velká migrace

Velká migrace pakoňů a zeber je největším lákadlem rezervace Masai Mara. Běžná představa o velké migraci předpokládá, že statisíce pakoňů se jednoho dne seberou, dají se do pohybu a pak se jako lavina valí přes řeku Mara. Pravda je trochu jiná. Pakoně jsou v pohybu prakticky celý rok. Krátké přestávky jsou dány potřebou porodit a nechat alespoň trochu zesílit čerstvě narozená mláďata, aby se mohla vydat na další cestu. Když víte kam, můžete se za stády vydat kdykoli. Samozřejmě že překonávání řeky Mara je obrovské přírodní divadlo a zážitek na celý život, ale i na jiných místech je setkání s obrovským stádem šokující.

Velká migrace je magnetem pro milovníky safari.

FOTO: archiv autora

Před pár lety jsem byl s malou skupinkou klientů v kempu Kusini na jihu Serengeti. Byla polovina května, těsně po deštích. Terénní vozy měly co dělat, aby projely rozbahněnými cestami, a měl jsem trochu strach, že naše safari bude nemastné neslané. V Kusini spíte ve stanech. Luxusních, skvěle vybavených, ale pořád jsou to jen stany. Divoká příroda je od vás oddělena jen několika milimetry tkaniny. V noci mne probudil déšť. Když jsem se ale pořádně zaposlouchal, přišlo mi divné, že kapky nedopadají na střechu stanu, ale slyším je, jak dopadají na trávu v okolí stanu. Vylezl jsem z postele, vzal baterku a šel se podívat ven. Nepršelo. Okolo našich stanů pobíhalo několik set pakoňů. Jejich kopýtka dupající trávu vydávala zvuk podobný dešti. Tam, kde večer nebylo po zvěři ani památky, bylo najednou tolik zvířat, že z toho šla hlava kolem. Zalezl jsem do postele, ale už jsem neusnul. Až do rozbřesku jsem poslouchal, jak „kapky dopadají na trávník“.

Krokodýli jsou opravdoví vládci řeky Mara.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Poraďte se se svou cestovní kanceláří a zjistěte, kde jsou právě velká stáda. A když vám nebude cestovní kancelář schopna odpovědět, jděte raději tam, kde odpověď znají. Vyplatí se chvíli hledat a zažít safari v Keni nebo v Tanzanii v té nejlepší podobě.





Má smysl se vydat do Masai Mary, když tam nejsou velká stáda?

Určitě. Velká stáda zůstávají v Masai Maře tři, někdy čtyři měsíce, ale i po zbytek roku je v rezervaci hodně zvěře. V období velké migrace nemůžete v klidu sledovat buvolce, žirafy, antilopy losí a další velmi výrazné obyvatele rezervace. Na to musíte mít prostor a klid. Navíc je dost velká komunita pakoňů a zeber, které nemigrují, riskují, že nebudou mít dostatek obživy pro sebe a pro své mladé, ale zůstávají. Takže to neznamená, že byste neviděli pakoně a zebry, když velká stáda opustí Masai Maru. V rezervaci zůstalo velké množství predátorů a ubylo jim potravy. Musí být mnohem aktivnější a jejich mláďata pomalu dorůstají a učí se lovit. O zajímavé situace tedy není nouze. Určitě se nebojte do Masai Mary vydat, je to království safari v Keni.

Období velké migrace je obdobím hojnosti pro predátory.

FOTO: archiv autora

Na co si dát při plánování cesty do národní rezervace Masai Mara pozor

Na trhu najdete mnoho nabídek poznávacích zájezdů na safari v Masai Maře. Některé ovšem ve skutečnosti nejsou nabídkou na safari v národní rezervaci. V okolí rezervace vzniklo v posledních letech několik projektů, které využívají toho, že park není oplocený a divoká zvěř migruje i mimo hranice parku. Tyto projekty nabízejí většinou velmi dobré podmínky pro výjezdy na safari ve svém okolí a nabízejí dokonce pěší safari, které je uvnitř parku složité. Není tedy žádná hanba nabízet ubytování v těchto lodžích.

Predátoři většinou učí lovit své potomky na konci velké migrace nebo těsně po odchodu velkých stád.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Problém ovšem je, že pokud chcete z těchto lodží vjet do národní rezervace Masai Mara, musíte se registrovat u vjezdu do rezervace a musíte uhradit vstupní poplatek (ten je 80 USD na osobu a den). Některé cestovní kanceláře se tváří, že máte návštěvu rezervace v ceně, ale ve skutečnosti v ceně není. Když proti tomu máte zajištěné bydlení uvnitř rezervace a máte v ceně i vstupní poplatek, je logické, že cena musí být vyšší alespoň o oněch 115 USD na den. Až budete vybírat, jak a s kým jet do Masai Marya, ptejte se, ptejte se, ptejte se. Získejte co nejvíce konkrétních informací a pak se teprve rozhodujte, který poznávací zájezd na safari v Keni si vyberete.