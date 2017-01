Řeka Omo, Etiopie

FOTO: archiv CK Marco Polo

Jako vždy jde hlavně o peníze

Nám v Evropě to ještě vůbec nedochází, ale ve světě probíhá velmi tvrdý a nesmlouvavý boj o půdu. To není žádný mýtus, ale realita dne. To, že se o ní nepíše, protože i seriózní média dávají stále častěji přednost bulvárnějším tématům, neznamená, že problém neexistuje. Mnohé africké vlády zvolily tu nejjednodušší cestu – pronájem nejúrodnější půdy zahraničním společnostem. Etiopská vláda se rozhodla v roce 2011 pronajmout úrodnou půdu v regionu Dolní Omo společnostem z Malajsie, Itálie, Indie a Koreje. Místo tradičních plodin se na nejúrodnější půdě v údolí objevily plodiny pro biopaliva a plodiny kótované na potravinové burze. Kukuřice, bavlna, palmy na olej, dávivec (jatropha). Průmyslový způsob hospodaření vyžaduje velká pole. Velké stroje se svými drapáky zarývají do půdy po staletí obdělávané primitivními motykami. Vzniku velkých polí bránily a brání vesnice kmenů žijících v povodí řeky Omo. Jsou bez šance. Stále častěji dochází k násilnému přesídlování.

Kmen Mursi, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv autora

Vláda klidně použije armádu

Armáda hlídá pronajatá pole a novostavby v jejich okolí. Dokonce armáda řídí přesídlování. Tichá likvidace starodávných kmenů pokračuje. V několika vesnicích vyhořely sklady s obilím, byly zničeny pastviny pro dobytek. Vesničané jsou cíleně připravováni o obživu, aby vyhladovělí souhlasili s přesunem a se závislostí na vládní pomoci. Kdo se postaví na odpor, je zbit nebo uvržen do vězení. Pro přesun jsou určena pravidla, která brání v pokračování rodových tradic.

Bojovníci kmene Suri se vyzbrojují i silnějšími zbraněmi, než je AK-47.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Kmeny kolem řeky Omo nejsou žádní beránci

Středověk nesvědčil romantickým duším. A jednou nohou ve středověku stojí všechny kmeny v povodí řeky Omo. Nemají nijak růžové vzájemné vztahy. Je to logické. Řadu století si vzájemně konkurovaly v omezeném prostoru. Loupily si dobytek, unášely si ženy, zabíjely si bojovníky. Dosáhnout jednoty při jednání s vládou je velmi složité. Vláda si je velmi dobře vědoma, že takové jednoty může dosáhnout pouze někdo zvenku, někdo, kdo se rozhodne bojovat za zájmy starých národů. Jenže působit v regionu mohou jen společnosti a organizace s platnou licencí. Jakmile se někdo pokusí o sjednocování hlasu v údolí řeky Omo, ihned o licenci přijde. Je tak velmi cílevědomě narušena diskuse a potírán nesouhlas s jednáním vlády. „Lidé žijí ve strachu, bojí se vlády,“ potvrzuje domorodec z kmene Omo.

Bojovníci kmene Suri jsou odhodláni svou zbraň použít. Jejich kmeni jde o přežití.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Když je ústava jen cár papíru

Přestože ve většině ústav mají domorodé národy práva na určitou vlastní správu svých území a mají zaručené právo vyjadřovat se k věcem, které vážně zasáhnou do jejich života, praxe je úplně jiná. Domorodé národy jsou většinou národy bez veřejného hlasu. Opakuje se to všude na světě. Někdy se zdá, že to snad musí učit na školách pro státní úředníky. Vlády využijí pokaždé toho, že většina domorodých národů nemá přístup k médiím, má vysokou míru negramotnosti, nerozumí složitým právním předpisům a jejich zástupci nejsou schopni cestovat do vzdálených míst, kde se jejich záležitosti projednávají. Etiopská vláda jedná s kmeny v povodí řeky Omo naprosto stejně.

Kmen Mursi, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv autora

Démon jménem GIBE

Vláda naplánovala do údolní oblasti řeky Omo přehradní nádrž Gibe III. Stavební práce na přehradní hrázi spustila italská firma Saini Construttori na konci roku 2006. Zlý démon, který uzamkne údolí a umožní jeho zatopení, se začal klubat ze země. Dnes je hotová téměř třetina hráze. Vládě ale došly peníze. Své peníze nabídla Čína a Světová banka slíbila peníze na přenosovou síť. Nikdo z investorů nezkoumal dopady na život kmenů v povodí řeky. Vláda požádala o pomoc i italskou vládu, ale italská média velmi otevřeně kritizovala celý projekt a nakonec k dohodě nedošlo. Křehké soužití místních kmenů s okolní přírodou je narušeno. Nejistota vyvolává emoce a emoce vyvolávají konflikty.

Kmen Surmi, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv autora

Život v harmonii s přírodou

Původní kmeny žijící v povodí řeky Omo si během staletí vytvořily ojedinělý systém sociálně-ekonomicko-ekologických postupů, které respektují složité podmínky regionu a zajišťují zároveň živobytí pro příslušníky kmene. Tyto postupy počítají s každoročními záplavami, které obohatí pole novými živinami. Díky nové půdě mohou kmeny vypěstovat dostatek čiroku, kukuřice a fazolí. Systém počítá i s přesunem stád v období záplav na jiná území, kde se v tu dobu dá najít kvalitní pastva. Skot, ovce a kozy jsou pro kmeny životně důležité pro produkci krve, mléka, masa a kůží. Dobytek je zároveň velmi dobrým platidlem a často je používán i jako věno při uzavírání sňatků. Kmeny jako Bodi, Daasanach, Kara, Kwegu, Mursi a Nyangatom dokázaly najít způsob, jak v tomto složitém a náročném prostředí přežít. Nyní je ale ohrožuje tzv. velká politika, která vůbec nehledí na jejich zájmy.