Zanzibar – jistota!

Nejlepší plážová dovolená v Africe v lednu a únoru bez diskuse nese jméno „Zanzibar“. Konkurovat může v lednu Mauritius, ale už v únoru je tam nebezpečí cyklónu. Pláže na Zanzibaru nejsou všechny stejně kvalitní a na mnoho z nich působí negativně efekt velkého odlivu. Až budete svůj hotel vybírat, chtějte vědět,, kde přesně váš hotel stojí, a pak si vše porovnejte s údaji v článku v okénku.

La Gemma Dell´Est

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Zanzibar je také skvělým doplňkem vaší cesty na safari. Ať už jste na safari v Tanzanii nebo v Keni, prodlužte si svůj pobyt o pobyt u moře na Zanzibaru. Uvidíte dvě nádherné tváře Afriky!

Selous, Tanzanie.

FOTO: archiv autora

Nevýhodou Zanzibaru je ovšem spojení. Vždy musíte nejméně jednou (často dvakrát) přesedat a je to tedy nepříjemné cestování. Ovšem Zanzibar vám tu oběť vyrovná tím, jak skvělý je. Na trhu narazíte na nabídky, které obsahují tzv. „přímé lety“ na Zanzibar. Slušná cestovní kancelář vám vysvětlí, že „přímý let“ je jen technický pojem a ve skutečnosti se jedná o let s několika mezipřistáními (většinou dvěma až třemi) a celková doba letu je tak prakticky delší než na pravidelných linkách s přestupy. Pokud vaše cestovní kancelář o takové skutečnosti mlčí, nehraje s vámi na rovinu a je asi lepší jít jinam.

Zanzibar, Tulia Resort

FOTO: Tulia Resort

Carana Beach, Mahe, Seychelly.

FOTO: archiv autora

Seychely a Mauritius

Leden na Mauritiu je úplně v pohodě, ale únor je zvláštním měsícem. Většinou je to skvělý měsíc, plný slunce, čisté oblohy a nádherného moře. Ale jsou roky, kdy se zničehonic objeví nad Indickým oceánem cyklón a vše se změní. Obloha se zatáhne, zvedne se vítr, slunce není vůbec vidět a moře se tváří nepřátelsky. Bohužel nikdo není schopen předvídat, zda právě letošní únor bude krásný, nebo se objeví démon cyklónu. Je třeba to riziko zvážit.

Pláž Anse Source d´Argent, La Dique, Seychely

FOTO: Michal Tvrzník, CK Marco Polo

S koncem roku se na Seychelách začne pomalu zhoršovat počasí. Přibývá mraků na obloze a sem tam zaprší. V únoru je sice krásné teplo kolem 30 °C, ale blankytně modrou oblohu uvidíte jen občas. Komu to nevadí, bude na Seychelách nadšený. Kdo ale touží po tom, aby měl ty pravé obrázky ze Seychel, musí sem letět později.

Ngapali, Myanmar (Barma)

FOTO: archiv autora

Thajsko, Barma, Vietnam

Stále více Čechů míří do jihovýchodní Asie. Není se co divit. Letenky jsou nejlevnější za posledních několik let a díky novým spojům se stala jihovýchodní Asie mnohem dostupnější. Pláže v Thajsku jsou u nás známé už dávno a české turisty najdete na mnoha místech. Kdo hledá opravdu panenské pláže, musí na malé ostrůvky. Kdo hledá kombinaci moře, zábavu a poznání, může si vybírat z dalších míst.

Koh Hai (Ngai), Thajsko

FOTO: archiv CK Marco Polo

Pláže v Barmě a ve Vietnamu tolik známé nejsou. V Barmě je zajímavá především pláž Ngapali, která lemuje Andamánské moře a kde je výborná infrastruktura. Ve Vietnamu je výborná pláž na jih od Na Thrangu, popřípadě Mui Ne.

Ninh Van Bay. Vietnam.

FOTO: archiv autora

Jihovýchodní Asie je výborný cíl pro všechny, kteří chtějí i něco vidět, nejen ležet na pláži.

Keňa, Egypt – když víte, co čekat, nebudete zklamáni

Každý rok se to opakuje. Cestovní kanceláře zahltí na konci prosince a začátkem ledna trh s nabídkou last minute zájezdů do Keni. Příliš velká kapacita charterového letu na náš malý trh nutí cestovní kanceláře doprodávat volnou kapacitu za velmi nízké ceny. To by nebylo nic špatného. Pokud by ovšem cestovní kanceláře ve svých nabídkách netvrdily o keňském pobřeží a o svých zájezdech něco, co ve skutečnosti není pravdou.

U některých hotelů se s naplavenými chaluhami dokážou vyrovnat. Malindi, Keňa.

FOTO: Alex Bernoaux

Cestovní kanceláře se pak předhánějí ve vzletných slovech. Keňa je bezesporu krásná destinace, ale musíte vědět, co očekávat. Případná zklamání nejsou zaviněna Keňou, ale cestovními kancelářemi, které neříkají úplnou pravdu nebo v touze zaplnit sedačky ve svých letadlech dokonce lžou.

Pohoda na Malindi, Keňa.

FOTO: Alex Bernoaux

Tak jako na Zanzibaru, i v Keni je velký odliv. Krásné moře ustoupí i o několik set metrů a váš sen o tom, jak plavete v moři, odchází spolu s odlivem. Je tedy třeba ptát se, ptát se, ptát se. A jakmile vám někdo nebude chtít odpovědět nebo bude váhat, raději jděte o dům dál. O tzv. „přímém letu“ jsem psal výše. Stejný „přímý let“ totiž míří jak do keňské Mombasy, tak na Zanzibar (navíc s mezipřistáním v Egyptě). Dejte si také velký pozor na nabídku safari z pobřeží, musíte nakupovat velmi obezřetně.

K Rudému moři lákají především krásné pláže a skvělé koupání.

FOTO: Sheraton Soma Bay, archiv Marco Polo

Kdo se jednou vykoupal v Rudém moři, šnorchloval tam či se potápěl, nedá na něj dopustit. Jen málokde najdete tak krásné moře, jako je Rudé moře v Egyptě. Vyznat se ovšem v nabídce na Egypt je velmi komplikované, a pokud se nechcete zklamat, musíte si s výběrem dát kus poctivé práce. Problémem jsou kategorie hotelů, které často neodpovídají skutečné kvalitě. Dále i systém stravování, kde se pojem „all inclusive“ často spojuje s naprosto odlišným obsahem. Problém představují také nepřesné informace cestovních kanceláří, nebo dokonce záměrné matení. Do Egypta určitě ano, ale ptát se, myslet, vybírat obezřetně.