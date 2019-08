Vzdálenost mezi městy se smrskne na pouhých sedm a půl minuty cesty, reálná jízda lanovkou zabere tři a půl minuty. Každá z kabin pojme až 60 pasažérů, nebude chybět ani extra prostor pro zavazadla. Odjíždět se bude každou čtvrthodinu.

The Blagoveshchensk - Heihe cable car will be the first ever cable car system to join two countries. This context provided rich inspiration for our winning design for the Blagoveshchensk terminal station, which became an expression of cultural identity. https://t.co/HbsXXpC9fA pic.twitter.com/T0hmp3G3e6