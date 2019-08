Taťána Marenčíková, Novinky

Seznámit se s jedněmi z nejoblíbenějších živočišných druhů země a zároveň nezanedbatelnými producenty dalšího vývozního artiklu, alpakami, je možné na jejich největší farmě Quintessence Alpacas asi hodinu jízdy autem z hlavního města Santiago.

Místní vlna je dobře známá a nabízený sortiment široký. Majitelé šikovných českých ručiček zde najdou klubíčka různých složení a barev, ze kterých si můžou sami vytvořit unikátní model. Ti méně šikovní mohou vzít zavděk hotovými oděvy.

Alpaky jsou chovány na úpatí And.

FOTO: Taťána Mareníková, Novinky

Primárně zde ale probíhají prohlídky stájí a továrny na výrobu alpačí vlny. Ta však není jediným důvodem pro jejich chov. Farma také „vychovává“ alpaky, které jsou exportovány zejména do Číny a Evropy. A nejen jako producenty vlny, ale také jako domácí mazlíčky.

Kolik asi stojí roztomilá alpaka? „Zhruba od 70 do 230 tisíc korun, podle účelu. Nejdražší jsou samozřejmě alpaky na chov, zdejší majitel je totiž nejzkušenějším chovatelem na světě,“ pyšně nám prozrazuje průvodce Julio Peraldi.

„Alpaka (Vicugna pacos) patří do čeledi velbloudovitých a rodu lam,“ dozvídáme se dále již tváří v tvář hlavním hvězdám prohlídky. A sudokopytníci jsou zvědaví minimálně stejně jako my. Jakmile nás spatří, okamžitě natahují dlouhé chlupaté krky a přibližují se k plotu.

Alpaky jsou velmi zvědavé.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

„Jejich příbuznými jsou lama krotká, guanako a vikuňa. Vikuně není možné chovat, žijí pouze v divočině, protože se snadno vyděsí. Když jsou ve stresu, umírají na infarkt. Guanako zase obvykle žijí v nižších nadmořských výškách, v Chile obývají hlavně Patagonii. Lamy krotké zase najdete hlavně na severu země.“

Ve volné přírody se prý lamy dožívají obvykle 10 až 15 let. Zde i 25 let a mortalita této farmy je velmi nízká, asi jen dvě procenta. U alpak, které žijí v přírodě, to má být asi 35 procent. Samice jsou březí téměř celý rok a obvykle rodí jedno mládě. Vlna mláďat je nejjemnější, a tudíž nejvíce ceněná. Dále se kvalita vlny dělí podle místa na těle, ze kterého byla odebrána. A z 1300 zde chovaných alpak vzejde ročně opravdu hodně vlny.

Tuto alpaku brzy čeká stříhání.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Na farmě se můžete setkat s oběma chovnými typy alpaky - Huacaya a Suri. Huacaia je robustnější a její vlákno je více ceněné. Suri má zase delší vlákno tvořící prstence.

Protože jsme přijeli v sobotu, kdy je farma turistům běžně uzavřená, jsme zde sami a alpaky máme zcela pro sebe. K mazlení ale nejsou nuceny, zůstávají za plotem, a když chtějí, natahují hlavy přes dřevěné hrazení. A nejmazlivější jsou samozřejmě ty nejšpinavější. Načechraná mláďata zůstávají v bezpečné blízkosti matek.

Přesto však vyjma průvodce nejsme sami úplně. Kousek opodál chystá krmení a kydá stáje skupinka Haiťanů, kteří se do země dostali díky humanitární pomoci a čím dál více jich vzhledem k mizerné ekonomické situaci v domovině využívá možnost vycestovat sem za prací. Pro majitele jde o levnou pracovní sílu. Z jejich chování je patrné, že alpaky nemají příliš v lásce a pocity jsou vzájemné.

Alpačí vlna je kvalitní a jemná.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Vlna se zpracovává, co by kamenem dohodil od jejích producentů.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Továrna sice o víkendu není v provozu, ale je nám umožněno nahlédnout do areálu. Nachází se v něm pytle s vlnou různé gramáže a kvality a stroje, které ji češou, čistí, barví, splétají a navíjejí na klubka.

A pak už nezbývá, než se s nejhuňatějšími Chilany rozloučit a vyměnit Andy zahalené v podvečerním oparu za světla velkoměsta.