V krabím království. Na Vánoční ostrov se nezapomíná

Navštívit Vánoční ostrov byl dlouho můj sen. Přestože to mám z přechodného domova v Sydney poměrně blízko, cestu jsem odkládala až do loňské zimy. Kdy jindy je totiž ideální doba navštívit Vánoční ostrov než na Vánoce? Vodopády, bělostné pláže, ale především velká populace krabů jsou jen zlomkem toho, co exotický ráj nabízí.