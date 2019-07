Prokleté prostřední sedadlo v letadle bude komfortnější

Sedět na prostředním sedadle v letadle je vždy tak trochu prokletí. V brzké budoucnosti by to ale mohl být mnohem komfortnější zážitek. Americký úřad pro civilní letectví schválil nový koncept, který se má instalovat do prvních letadel už koncem příštího roku. Prostřední sedačky budou posazeny níže a budou širší, napsal server Independent.