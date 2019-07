akr, Novinky

Města jsou od sebe vzdálená přes 14 tisíc kilometrů a ve vzduchu cestující stráví kolem 17 hodin a 20 minut. Z mezinárodního chicagského letiště O'Hare vyrazí letadlo 10 minut před desátou hodinou večerní a do Brisbane dorazí o dva dny později 10 minut po šesté večer. To kvůli přeletu mezinárodní datové hranice.

Jedná se o pomyslnou linii, jejíž polohu stanovila mezinárodní dohoda. Pokud hranici překročíte z východu na západ, k datu se vám přičte den, pokud ze západu na východ, tak obráceně.

Ve srovnání s ostatními nejdelšími světovými linkami obsadí spoj z Chicaga do Brisbane čtvrté místo za linkami Perth - Londýn, Auckland - Dauhá a prozatím nejdelší trasou ze Singapuru na letiště Newark v New Jersey. Ta je dlouhá přes 15 tisíc kilometrů a cestující ve vzduchu stráví nepřetržitě téměř 19 hodin.

Zajímavou nabídku si Qantas do budoucna chystají také pro evropské zákazníky. Roku 2022 plánují aerolinky spustit spoj mezi Londýnem a Sydney, který by měl přesahovat 17 tisíc kilometrů, čímž by pokořil aktuální rekordmanku.