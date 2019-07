Problémy zřejmě zapříčinila vada softwaru, který se stará o to, aby zavazadla dorazila na správné místo. Aerolinky o půl jedenácté dopoledne potvrdily, že se závadu podařilo vyřešit, kolaps tak trval asi dvě hodiny.

Cestující si po tuto dobu nemohli vyzvedávat svá zavazadla z pohyblivého pásu a někteří z nich byli dokonce zaměstnanci British Airways údajně požádáni, aby je na místě zanechali a pokračovali na své lety podle původního plánu. Kufry za pasažéry měly podle British Airways doletět nejpozději do 24 hodin.

Luggage belts down at Heathrow Terminal 5. I hope BA can get this moving soon as passengers have been waiting a long time now pic.twitter.com/TJjAe2x02T