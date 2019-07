Rada národního parku Uluru Kata Tjuta se dohodla, že bude výstup na horu od 26. října jednou provždy zakázán — z důvodu jejího významu pro původní australské obyvatele. Nejmenovaný posluchač rádiové stanice ABC Alice Springs uvedl, že viděl, jak na vrchol míří zástupy lidí. „Asi kilometr od nástupního místa jsou na obou stranách silnice zaparkovaná auta,“ dodal.

Indignation when hundreds of tourists flock to Uluru before it is banned forever https://t.co/qr7eL7WH2V pic.twitter.com/neQvRR6zPV