Lucie Fialová, Právo

„Pokračujeme v otevírání vnitřních prostor prezidentské kanceláře veřejnosti, jak to zahájil prezident Miloš Zeman v roce 2015,“ říká ředitel její Sekce administrativní Jan Novák. Hrad nabízí 10 až 15 termínů měsíčně, a protože zájem je veliký, uvažuje se o rozšíření.

„Exkurze jsou zdarma, protože návštěvníky, které zde vítáme, považujeme za hosty hlavy státu,“ zve Novák. Doplnil, že kromě prostor bývalého Masarykova bytu účastníci exkurzí uvidí ve středním křídle Hradu vzácné fotografie z 20. a 30. let minulého století zobrazující Masarykovu a Benešovu rodinu, ukázky prezidentského porcelánu z 1. republiky nebo vzpomínky na hradního architekta Josipa Plečnika. Lidé mohou nahlédnout i do zákulisí fungování úřadu.

České známky na Hradě

Kancelář prezidenta republiky letos slaví sto let, při té příležitosti vznikla speciální panelová expozice, která tento úřad představuje. Zájemci ji uvidí na III. nádvoří denně od 6 do 22 hodin. Ve druhé půli letoška by měla být k mání také kniha o historii i současnosti prezidentské kanceláře.

Další akcí, na kterou mohou lidé zamířit, je rozsáhlá výstava, jež pod záštitou prezidenta republiky připomíná 30. výročí návratu demokracie do střední Evropy. Fotografie dokumentující události roku 1989 jsou k vidění v Letohrádku královny Anny, Královské zahradě a na I. nádvoří.

Když vše půjde dobře, 28. října se po rekonstrukci otevře pobočka České pošty na III. nádvoří. Kromě běžných služeb nabídne ve spolupráci s prezidentskou kanceláří a Správou Pražského hradu výstavu o české známce jako uměleckém díle ve spojení s Pražským hradem a českou státností.

„V uplynulých letech jsme s Českou poštou připravili dvě série známek, jednu o státních symbolech a druhou o státních vyznamenáních. Rádi bychom tady ukázali symboly a vyznamenání naší země také in natura, a jak se používají,“ přiblížil Novák. Letos poprvé se oblíbené dny otevřených dveří chystají také o adventu. Chybět nebude zvláštní vánoční výzdoba.

„Ukážeme třeba prostřený vánoční stůl Masarykovy rodiny,“ nabízí ředitel. A pro školy chystá kancelář nejen zvláštní termíny prohlídek, ale také soutěž o nejhezčí betlém, ty nejúspěšnější budou představeny právě na Hradě v reprezentačních salonech.

Umělecké výstavy



Aktuálně pokračují umělecké výstavy, mj. o slovinském impresionismu v Jízdárně nebo o slovenských dřevěných kostelích v Rožmberském paláci.

„Čeká nás krásná výstava o Václavu IV.,“ upozornil Novák, podle něhož stojí Hrad za návštěvu, i když člověk nemíří na některou z konkrétních akcí. Instituce samozřejmě nechce, aby zahraniční turista vytlačil našince. Těm, kdo si chtějí užít klidu, radí přijít mimo turistickou špičku, která panuje obvykle mezi 10. až 15. hodinou.

Ani v parném létu neutuchá čilý stavební ruch v areálu. Probíhá velká rekonstrukce v Jelením příkopu, kanalizací počínaje a konče velmi náročnou opravou hradebních zdí, oprava purkrabství, kde vedle restaurace a expozic vznikají prostory pro děti. Lešení v tuto chvíli stojí u fasády Hradu směrem na Prahu, příští rok se bude opravovat druhá část.

Pokračuje rekonstrukce reprezentačních prostor, které se naposledy opravovaly v 80. letech. To vše za plného provozu.