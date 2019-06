mšv, Novinky

Praha



Vstup za vysvědčení

Dětem v pátek končí další školní rok. Tak to s nimi oslavte a vyrazte společně třeba do Muzea hlavního města Prahy, kam budou mít vstup zdarma, pokud si nezapomenou přinést vysvědčení. Navštívit můžete hlavní budovu na Florenci, Zámecký areál ve Ctěnicích nebo Podskalskou celnici. Za korunu budou mít vstup do pražské zoo ty děti, které dostaly jedničku z přírodovědy. Více zde.

Festival pro všechny

Rodinám s dětmi je určen festival Prvý!, který se od pátku do neděle uskuteční na Výstavišti v Holešovicích. Návštěvníci se mohou těšit na množství atrakcí, například zipline nebo bludiště. Vystoupí také kouzelníci, kejklíři nebo klauni. Součástí budou také workshopy, zájemci si budou moci na místě zahrát deskové hry. Podrobnosti najdete zde.

Sportovní dny

Nechcete ani na konci školního roku s dětmi zahálet? Pak v pátek nebo v sobotu vyrazte na sportovní dny, které se konají v SK Start Praha, a kde si budete moci vyzkoušet celou řadu aktivit. V nabídce budou třeba lukostřelba, nohejbal, stolní tenis, paddleboard a další. Děti si budou moci zasoutěžit i v takových disciplínách, jako je skákání v pytli nebo hod bačkorou. Více informací zde.

Středočeský kraj

Šermíři na hradě

Navštivte o víkendu hrad Křivoklát, kde se budete moci pokochat sokolnickými a šermířskými ukázkami. Dozvíte se zajímavosti o dravých ptácích a jejich životě, lovu a dalším. Součástí budou také taneční ukázky a další doprovodný program na 1. nádvoří. Návštěvníci, kteří si koupí vstupenku na prohlídku hradu, budou mít vstup na nádvoří zdarma. Více informací zde.

Sázavská pouť

Sobotní sázavská pouť nabídne celodenní program pro rodiče s dětmi, ale i seniory. Návštěvníky čekají divadelní či taneční vystoupení, připraveny jsou také hudební a taneční dílny. Chybět nebude samozřejmě ani občerstvení, včetně fair trade kávy a mnoho dalšího. Více informací zde.

Jihočeský kraj

S vysvědčením zdarma

Výhodné vstupy za vysvědčení čekají na děti i v jižních Čechách. Jedničkáři mohou bezplatně navštívit táborskou zoo, a ti, kteří samé jedničky nemají, ale přesto dostali vyznamenání, dostanou padesátiprocentní slevu. S vysvědčením přijďte také do Městského muzea v Týně nad Vltavou, a to od pátku do neděle, kde dostanete vstupenku zdarma. Více informací zde.

Plzeňský kraj

Otevírání Zelené hory

V sobotu se bude otevírat zámek Zelená hora. Kromě toho, že můžete vyrazit na několik prohlídkových okruhů, je pro návštěvníky připraven také doprovodný program, který čítá například šermířská vystoupení, sokolníka, tanečníky nebo hudební skupiny. Děti si budou moci prohlédnout historické ležení nebo si zkusit střelbu z kuše. Více zde.

Karlovarský kraj

Vítání prázdnin

Přivítejte s dětmi prázdniny na zámku Kynžvart. Hlavním tahákem sobotní akce bude soutěžní stezka pro děti, která povede zámeckým parkem a potkáte se na ní s množstvím pohádkových bytostí. Chystá se také dětská prohlídka památky nebo vystoupení skupiny historického šermu. Další informace najdete zde.

Ústecký kraj

Zámecké slavnosti

Během pátku a soboty se ve Šluknově konají Zámecké slavnosti. Kromě hudebních vystoupení je připraven i speciální program pro nejmenší. Děti si budou moci prohlédnout dobový tábor, projet se na koních, navštívit některou z dílniček nebo se seznámit se zvířaty na minifarmě. Chybět samozřejmě nebude ani dobré jídlo a pití. Více naleznete zde.

Liberecký kraj

Výlet párou

Vyrazte první prázdninový den na výlet. V sobotu pořádá Železniční společnost Tanvald nostalgickou jízdu po jediné české ozubnicové trati parním vlakem. Vyrazte směrem z Tanvaldu do Kořenova a Harrachova a odtud třeba na nějakou malou túru. Více informací zde.

Královéhradecký kraj

Den ve sklárně

Poslední červnová sobota se v Harrachově ponese ve znamení skla. Navštivte s dětmi tamní sklárnu, kde jsou připraveny atrakce pro malé i velké, zhlédnete například ruční výrobu skla, pro děti je přichystána také tvořivá dílnička a další různorodé aktivity. Více informací naleznete zde.

Pardubický kraj

Královské slavnosti

Setkejte se o posledním červnovém víkendu s královskou družinou na hradě Svojanov. Při scénických vystoupeních si připomenete významného panovníka Přemysla Otakara II., nebudou chybět ani šermířské souboje, tanečnice, hudebníci nebo sokolník. Návštěvníci budou moci rovněž vyrazit na komentované prohlídky. Více najdete zde.

Vysočina

Večerní prohlídky

Užijte si zámek v Náměšti nad Oslavou v netradiční atmosféře. V pátek či sobotu můžete vyrazit na večerní prohlídky, kdy se vydáte v detektivním příběhu po stopách vraha. Rozpleťte spolu s vyšetřovateli tajemný příběh s nečekaným odhalením. Každý den se koná pět prohlídek, je doporučena rezervace. Více zde.

Jihomoravský kraj

Pohádkový les

Vyrazte s dětmi v sobotu do pohádky v rámci dobrodružné stezky, která se uskuteční na zámku Milotice. Pohádkový les nabídne setkání s nejrůznějšími bytostmi, které si pro účastníky chystají řadu zábavných úkolů a aktivit. Součástí jsou také tvořivé dílničky. Více informací zde.

Olomoucký kraj

Letní kino

Vychutnejte si kino pod širým nebem v krásném prostředí zámku Jánský vrch. V sobotu se bude promítat pohádka Čertí brko, která sleduje osudy mladého čerta Bonifáce, jenž se vypraví do světa lidí, aby vyzvedl nový kouzelník brk, který zapisuje všechny hříchy lidí. Zda vše dobře dopadne, se přesvědčte sami. Více zde.

Zlínský kraj

Odlet na prázdniny

Navštivte po vysvědčení Letecké muzeum v Kunovicích, kde můžete ihned odstartovat svůj let směrem k prázdninám. Pro malé návštěvníky je připraveno dopravní hřiště, aquazorbing nebo skákací hrad. Těšit se ale můžete také na ukázky zásahu policie a hasičů, vyhlídkové lety nebo koncert. Více informací najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Vysvědčení na zámku

Vyrazte s dětmi za vysvědčení na zámek ve Frýdku-Místku. Dozvíte se, jak to bylo s povinnou školní docházkou v minulosti u šlechtických rodů, zda děti chodily do školy za odměnu nebo se chtě nechtě musely učit. S tím a mnohým dalším se seznámíte během páteční prohlídky. Další informace najdete zde.