Praktické informace

Z Prahy do Marseille létají od letošního jara nízkonákladové aerolinky Ryanair. Linka je v provozu dvakrát týdně, vždy v pondělí a pátek, přičemž zpáteční letenky se dají s dostatečným předstihem sehnat do 3000 korun.

Pokud nemáte v plánu být jen v Marseille, vyplatí se půjčit si na letišti nebo ve městě auto. Obzvlášť, pokud se chcete vydat až na prominentní Azurové pobřeží přes Saint-Tropez do Nice. Nebo naopak na druhou stranu směrem z Provence do Okcitánie. Do větších měst můžete samozřejmě cestovat i vlakem.

Marseille nemá jinak žádné zvláštnosti — adaptér do zásuvky není třeba, platí se eurem a mluví se samozřejmě primárně francouzsky, ale vystačíte si i s angličtinou. Ačkoli občas byste mohli lehce narazit, zejména u starší generace.

Užitečné informace můžete najít na stránkách marseille-tourisme.com.