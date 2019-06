mšv, Novinky

Son Doong má rozlohu 38,5 milionu kubických metrů. Až bude oficiálně uznáno její propojení se sousední jeskyní Thung, bude mít navíc ještě 1,6 milionu kubických metrů. „Je to, jako kdyby někdo zjistil, že na vrcholu Mount Everestu je ještě další kus, díky kterému je celá hora o tisíc metrů vyšší,“ uvedl Howard Limbert ze společnosti Oxalis, který pomáhal potápěčům uskutečnit jejich expedici. „Kterákoli jeskyně na světě by se do Song Dongu pohodlně vešla, je vážně ohromná,“ doplnil.

Na průzkumu jeskyně se podíleli tři potápěči, kteří loni vyprošťovali uvězněné fotbalisty z jeskyně v Thajsku. „Odvedli pozoruhodnou práci. Pozvali jsme je k nám, abychom jim poděkovali za jejich snahu,“ řekl Limbert. Společnost Oxalis má totiž jako jediná licenci na provádění turistů jeskyní.

Přestože se tušilo, že zatopené tunely nejspíš vedou až do sousední jeskyně, potvrdil to až nedávný ponor. Při něm se potápěči dostali do hloubky 78 metrů. To bylo prý nečekané, okolní jeskyně jsou totiž poměrně mělké. „Je skvělé, že o největší jeskyni světa víme zase o něco víc a lépe jí rozumíme,“ doplnil Limbert.

Poprvé ji prozkoumali před 10 lety



Pozoruhodná jeskyně byla při tom objevena náhodou a relativně nedávno, před necelými 30 lety jistým Ho Khanhem. „Když byl na lovu v džungli, prošel kolem vstupu. Cítil z něj závan větru a slyšel uvnitř téct řeku. Jenže pak nebyl schopen jeskyni znovu najít,“ uvedl Limbert, který byl součástí speleologického týmu, jenž jako první do jeskyně vstoupil. „Khanh strávil mnoho let, aby jeskyni opět objevil. V roce 2009 nás do ní konečně zavedl. Hned jsme pochopili její význam,“ dodal.

Když britská asociace BCRA jeskyni změřila, okamžitě ji prohlásila tou největší na světě — tak velkou, že by se do ní vešel jeden městský blok New Yorku se čtyřicetiposchoďovým mrakodrapem.

Jeskyně je zajímavá především svým vnitřkem, nabízí totiž úchvatné scenérie, je tak trochu světem ve světě. Od roku 2013 je navíc v rámci expedic přístupná i turistům. „Lidé ji milují, protože nikdy nic takového neviděli. A tamní stalaktity i stalagmity jsou opravdu impozantní,“ tvrdí Limbert. Zážitkem je ale podle něj i zbytek národního parku Phong Nha-Ke Bang, v němž se jeskyně nachází.

Vstup do jeskyně je omezen na 1000 lidí ročně, aby se zachovala její křehká krása. „V tuhle chvíli mnohem víc lidí pokořilo Mount Everest, než navštívilo Son Doong. A dokonce ti, kteří nejvyšší horu světa zdolali, tvrdí, že je jeskyně jedinečná. Prý nejkrásnější místo, kde v životě byli,“ uzavřel Limbert.