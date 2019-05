Nejvyšší vodopád v Británii je ukryt v obří jeskyni

Prostor tak obří, že by se do něj vešla i kopule svatopetrské baziliky. Pouze dvakrát do roka se ve Velké Británii zpřístupní jeden z nejrozsáhlejších jeskynních systémů v zemi. Ta doba přišla právě teď, zájemci se do komplexu Gaping Gill v Yorkshiru mohou podívat až do konce května, píše server Daily Mail.