Pestrobarevný klenot Jižní Ameriky? Kolumbie ukrývá duhovou řeku

Spatřit jednu z nejvíce oslnivých přírodních krás mohou ti, kteří se od června do listopadu vydají do Kolumbie. Právě v tomto mezidobí je v národním parku Serranía de la Macarena k vidění takzvaná řeka pěti barev, Caño Cristales, připodobňovaná k tekuté duze. Koryto toku je totiž pokryto řasami s odstíny do žluta, ruda, zelena nebo černa, píše server CNN.