Vrak nákladní lodi pojmenovaný Peristera podle přilehlého ostrova byl objeven počátkem 90. let minulého století. Samotné plavidlo pochází zhruba z 5. století před naším letopočtem, pod mořskou hladinou se kromě fragmentů dřevěné konstrukce dochoval hlavně náklad, tedy zejména stovky váz a amfor, v nichž se zřejmě převáželo víno. Odborníci nyní místo připravují na příchod turistů.

Vedoucím archeologem projektu je Dimitris Kourkoumelis, podle nějž příprava zabrala poměrně hodně času. „Podvodní oblasti a vraky jsou nechráněné a křehké, takže máme povinnost je zabezpečit,“ řekl archeolog s tím, že vrak stále ukrývá mnohá tajemství. Prozkoumána byla jen malá část a experti ještě neurčili, proč nebo jak se loď potopila a jaké další poklady vezla na palubě.

Vrak Peristera je nicméně tím zatím největším, který potápěči nalezli a pro historiky má zásadní význam, který jim pomohl porozumět, jak se v dobách antiky lodě stavěly. „Mysleli jsme, že velké lodě, které dokázaly unést takové množství amfor, stavěli až Římané v 1. století před naším letopočtem. Ukázalo se, že tu ale máme řeckou loď z 5. století, která vezla na 4000 amfor a bůh ví, co dalšího ještě,“ tvrdí fascinovaně archeolog Elpida Hadjidaki, který místo prozkoumal mezi prvními.

Dodal, že je nadšen, že se k vraku budou moci poprvé potopit i rekreační potápěči a v podstatě běžní turisté. „Je to fantastické, navrhoval jsem to už před nějakými 25 lety, ale všichni mysleli, že mi přeskočilo. Proč bychom si to ale nechávali pro sebe? Musíme lidem předat znalosti,“ vysvětluje Hadjidkai.

Zkušební prohlídky s průvodcem se uskutečnily nedávno, malá skupinka byla složená z profesionálních i rekreačních potápěčů, kteří se vypravili k vraku ležícímu v hloubce asi 22 až 28 metrů. Ohlasy byly pozitivní. „Byla to úžasná příležitost moci se potopit k pozůstatkům starověké lodi,“ myslí si Kostas Menemenoglou, který byl součástí skupiny. Během léta proběhnou další zkušební ponory.

Do roku 2021 by se potápěčům měly zpřístupnit další tři vraky nacházející se v Pagasitickém zálivu v Egejském moři. Projekt BlueMed, který novou atrakci zaštiťuje, navíc do budoucna počítá také se zapojením Chorvatska a Itálie.