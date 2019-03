Ke slovní přestřelce došlo už v průběhu letu, následný souboj se ale odehrál prý až po přistání. Cestující Ben Wardrop si celý incident nahrál a video umístil na sociální sítě. „Celé to začalo kvůli ženě, která šla bosá na toaletu. Velmi opilý muž směrem k ní začal mít průpovídky, že jí někdo šlápne na prsty. Pak se do toho vložil ženin přítel a snažil se situaci zmírnit,“ okomentoval rvačku Wardrop.

Jakmile ale letadlo přistálo a oba muži do té doby stačili vypít ještě další alkohol, situace se vyhrotila natolik, že se začali prát a jeden z nich skončil se zkrvaveným obličejem. „Jedna z letušek, mladá žena kolem 24 let, se ocitla přímo mezi nimi, byla dost vystrašená, ale snažila se je uklidnit,“ doplnil Wardrop.

Celému incidentu navíc museli přihlížet i ostatní cestující, včetně dětí, spousta z nich se nepřímo dostala i doprostřed rvačky kvůli malému prostoru letadla. Personál společnosti si prý ale vedl dobře a snažil se oba muže dostat od sebe a uklidnit je. Nakonec si pro ně přišla policie.

