„Trošku jsme to prošvihli,“ říká s nadsázkou ředitel liberecké zoo David Nejedlo. „Zoo v letošním roce neoslaví jubilejní stovku, ale bude jí už rovnou 115 let. Nové badatelské průzkumy totiž dokazují, že byla v Liberci založena už v roce 1904,“ potvrdil ředitel.

Zahrada chtěla ke stoletému jubileu vydat rozsáhlou knižní publikaci, mapující celou její dlouhou historii. Kvůli tomu se spojila s týmem z libereckého badatelského spolku Rodokmen.biz, který zkoumal počátky a vývoj zahrady v prvních desetiletích. Právě badatelé ze spolku postupně z nejrůznějších historických pramenů zjistili, že zoologická zahrada fungovala oficiálně v Liberci už od roku 1904, měla už tehdy stovky kusů zvířat a navštěvovaly ji desetitisíce platících návštěvníků.

„Neobjevili jsme Ameriku. Rok 1904 ve spojení s libereckou zoologickou zahradou už někteří autoři ve svých publikacích uváděli. Ale dosud se mělo obecně za to, že nová, opravdová zoo vznikla až v roce 1919 a to, co jí předcházelo, byly jen pionýrské aktivity. Teď už ale víme, že to tak nebylo,“ vysvětlil za badatelský tým Julius Jankovič.

Ke zkreslování historie začalo podle badatelů docházet ještě v první polovině minulého století a lze ho připsat na vrub tehdejšího ředitele zoo Ericha Sluwy. Když se v roce 1929 stal z dosavadního správce ředitelem, začal totiž vydávat o zoologické zahradě takzvané průvodce ve formě brožur, v nichž si rád připisoval různé zásluhy. „V roce 1934 dokonce vydal brožuru k patnáctému výročí, v níž označil rok 1919 rokem skutečného založení a o předchozím působení a zásluhách se zde vůbec nezmiňuje,“ zjistil Julius Jankovič.

Údajům, které uváděl dlouholetý a oddaný ředitel zoo, nebyl tehdy důvod nevěřit. A tak z jeho brožur a zpráv vycházeli všichni pováleční autoři a veřejnost se kvůli tomu dodnes mylně domnívala, že nejstarší česká zoo vznikla až v roce 1919.

Nejnovější zkoumání ukázala, že skutečným zakladatelem zoologické zahrady v Liberci byl Ornitologický spolek pro severní Čechy. V libereckých Lidových sadech, kde dodnes zoologická zahrada sídlí nechal spolek už v roce 1900 vysadit labutě a postavil pro ně speciální hrádek, později přibyla ptačí voliéra. V srpnu 1904 pak spolek oficiálním dopisem požádal město o založení zoo v Lidových sadech a městská rada spolku po dvou dnech vyhověla.

Už v září se zoologická zahrada otevřela veřejnosti a rychle se rozšiřovala. „Nyní víme, že už v roce 1905 měla stovky kusů zvířat, zejména ptactva, v roce 1909 se začalo platit vstupné a součástí zahrady už v té době byl opičí pavilon, chovali se vlci i divoké kočky a zahradu navštívilo 20 000 lidí,“ upozornil Julius Jankovič.

Zahrada byla otevřena i po celou dobu první světové války a postupně začala mít i důležité chovatelské úspěchy. „V roce 1916 se v Liberci narodilo například první medvídě,“ upozornil Jankovič. „Jsme trochu za idioty, ale museli jsme to říct.“

Současné vedení zoo váhalo, jak s novými badatelskými objevy naložit. „Není to totiž vůbec lehké předstoupit před novináře a říct: ,Přátelé, žádné stoleté výročí není, slavíme rovnou 115 let´,“ přiznal Nejedlo. „Máme tu ale tým lidí, kteří nechtějí jen říkat to, co lidé chtějí slyšet.“

Podle Nejedla má zoo nyní k dispozici řadu informací a podkladů, které předchozí generace neměly. „Takto podrobný historický průzkum tady od válek v minulém století nikdy neproběhl,“ upozornil ředitel. „Proto jsme se rozhodli, že vystoupíme před lidi a přiznáme, že už to víme, že nám není 100 let, i když budeme trochu za idioty,“ vysvětlil Nejedlo.