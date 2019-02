Návštěvu Benátek si lidé od roku 2022 budou muset rezervovat

Návštěvníci Benátek si od roku 2022 budou muset svůj pobyt ve městě rezervovat — dostane se do něj jen omezený počet turistů. Starosta Luigi Brugnaro upřesnil, že „nikomu nebude bráněno do města vstoupit, ale pro ty, co se neohlásí předem, to bude komplikovanější”. A tomu, kdo si vstupenku do města nepořídí vůbec, hrozí pokuta od 100 do 450 eur (2570 až 11 560 Kč), napsal list La Repubblica.