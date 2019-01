Denisa Doležalová, Právo

Zrcadlový labyrint se rozšíří o další zrcadla a přibude nová místnost, takzvané obludárium. V dalším pokoji lidé nově uvidí i živé obrazy. Vedení obce, která se vloni stala Vesnicí roku Moravskoslezského kraje, má s Rychtou také další plány.

„Je to nádherný objekt, více než 300 let starý a my už tady máme rozjetých spoustu aktivit. Ale pořád nám to nestačí a vymýšlíme další. Od dubna zde opět budou novinky,“ sdělil Právu starosta Úvalna Radek Šimek.

Dodal, že kromě galerie výtvarných umění, která zde funguje čtvrtým rokem, je velkým tahákem pro turisty zrcadlový labyrint. „Ten nyní prochází proměnou. Od dubna jej rozšíříme, místo 35 zrcadel bude mít už 64. Za ním nyní vzniká obludárium podobné tomu na pražském Petříně, uvidíte se v zrcadlech různě znetvoření. Také už v dubnu, kdy nám začíná sezona,“ popisoval starosta.

Zábava spíš pro starší



Na Rychtě chystají v dubnu další nový tahák: dveřní labyrint. „Už ho rok slibujeme otevřít. Půjde o bludiště, kde bude hodně dveří pohromadě, které se různě otevírají či jsou zamčené, a kolem jsou chodbičky. V nich budou různé úkoly a hlavolamy. Bude to něco ve stylu únikové hry, ale hodně hororové a ponuré, takže spíše pro starší,“ lákal starosta.

Další novinkou letos bude expozice živých obrazů. „Tu jsme zde měli i vloni o strašidelném dni a měla obrovský úspěch. Proto jsme se rozhodli udělat v místnosti, které říkáme vězení, stálou expozici živých obrazů. Jde o velké rámy s podobiznami šlechticů, které jsou elektronicky řešené. Každý obraz v sobě skrývá překvapení,“ líčil dále Šimek.

Obec na Rychtě opravuje i sklepy a další místnosti. V jedné z nich nyní vzniká středověká krčma, bude otevřená při akcích. Starosta by však rád krčmu otevřel pro turisty nastálo. Radnice řeší i objekty v sousedství Rychty, které k ní patří, jako jsou stodola a stáje.

„Velkou slávu chystáme na první víkend v dubnu. Půjde o kolaudaci Rychtářovy stodoly, kde vznikl sběrný dvůr, a při té příležitosti otevřeme i zmíněné nové atrakce na Rychtě. Bude i zabijačka,“ usmál se starosta, který by v budoucnu rád, aby mezi Rychtou, stodolou a stájemi vznikla náves s dlážděným dvorem, kde by se konaly jarmarky. Úvalno totiž náves nemá.