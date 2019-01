Sambuca si hoví na zaoblených kopcích a není to z ní ani daleko k pobřeží, vzdušnou čarou zhruba 15 kilometrů. Hlavním cílem prodeje domů je přitáhnout nové obyvatele, městečko se totiž jako množství dalších míst nejen v Itálii potýká s vylidňováním. Podle zástupce starosty Giuseppeho Cacioppo není důvod, proč celý proces zdržovat, kdo chce koupit dům, dostane ho v nejkratším možném čase.

Háček tkví v tom, že domy nejsou zrovna nablýskané a vyžadují rekonstrukci, která si vyžádá nejméně 15 000 eur, tedy zhruba 383 000 korun. To je ale za prázdninový domek na horké Sicílii v podstatě pakatel. Před zahájením opravy musejí také novopečení majitelé zaplatit zálohu 5000 eur (127 000 korun), která se jim ale vrátí, jakmile bude hotovo.

The Italian town of Sambuca in Sicily is selling homes for just over a dollar https://t.co/1dvl2c5BaF pic.twitter.com/0UTiFJ6yFn