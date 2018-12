Petr Socha (Snow.cz)

Tato rovnice do sebe zahrnuje nejen tvrdá čísla, jako jsou ceny, ale celou řadu dalších matematicky nevyjádřitelných aspektů jako komfort procedury, kvalitu vybavení, časovou náročnost... Abychom vše zasadili do konkrétnějšího kontextu, vztáhněme naši analýzu pouze na děti, od 3 do 14 let totiž rostou rok co rok o nějakých 5 až 10 cm čili dostatečně na to, aby potřebovaly každou následující sezonu optimálně novou délku lyží. Pro cenové modely aplikujeme pro zjednodušení lyže pro nejmenší děti. Jaké se nabízejí možnosti?

Nákup nového vybavení

Nová výbava je – pokud je správně vybrána – zaručeně nejkvalitnější, potažmo nejbezpečnější. Úplně ty nejlevnější dětské 70cm lyže vyjdou na 2 000 Kč, k tomu boty za 1000 Kč, celkem nejlevnější set s holemi, helmou a brýlemi vyjde na 4 tisíce. Nemusíme se nořit do cenových detailů, pro orientaci tato cifra bohatě stačí.

V praxi bude pravděpodobně vyšší, protože jednou z výhod nákupu v obchodě je možnost výběru – pokud do něj vstoupí napřímo děti, těžko předpokládat, že si vyberou to nejlevnější. Ostatně i tatínkové často rádi přidají nějakou tu stovku za značkovou lyži. V porovnání s celosezónní zápůjčkou je nákup takovýchto nových lyží, resp. bot cca 3x dražší, proděláte, i když se vám lyže podaří po sezoně prodat za 50-60 % kupní ceny.

Příklad: nový set lyže boty za 4 000, po sezóně prodáte za 2 500 Kč = náklady jsou 1 500 Kč, přičemž ceny za celosezonní půjčovné začínají už na ca 1 300 Kč + kvalita/bezpečnost

– cena + možnost širokého výběru – nutnost zajistit servis (nastavení vázání) + kultura nákupu

– nutnost zajistit odprodej po sezoně

+ pocit, že lyže jsou nové a skutečně jen osobní (větší děti)

Nákup bazarového vybavení

Varianta bazar nese jedno zásadní riziko, a tím je kvalita. Je dobré znát, co kupujete, zjistit si, jak je model starý a zhruba kolik sezón jetý. Rozhodně nebrat morálně zastaralé produkty, pokud se tak jeví. Děti nejsou náročné, ale rozdíl mezi tuhou a těžkou starou a novou měkkou lyží pocítí a ovlivní to jejich zážitek a progres. Počítejte i s investicí (časovou a finanční) do seřízení vázání na profi stolici, které změří reálné vyhazovací síly – nespoléhejte na to, že stupnice vyhazovacích sil funguje správně.

Dost pravděpodobně budete muset napustit skluznici. Pokud natrefíte na dobré zboží nebo snad máte solventního souseda, nadšeného lyžaře s o rok starším chlapečkem, než je ten váš, je to ideál a potenciální vítěz v poměru kvalita/cena.

Další podmínkou k tomu, aby se to cenově vyplatilo, je mít komu zboží prodat dál. Bazar řešením nebývá, protože si nechává marže i 50 % z ceny. Efektivitu pořízení tedy zásadně ovlivňuje flexibilita cena nákupní i následně prodejní.

Příklad: Nový set lyže boty původně za 4 tisíce – pro vás starší za polovinu = 2 000 Kč. V bazaru za něj po sezoně dostane cca 900 Kč (polovinu prodejní ceny z 1 800 Kč). Přímé náklady jsou pak 1 100 Kč + potřebný servis. To už je cena za celosezónní zápůjčku. + cena, pokud se podaří set dobře koupit a po sezóně dobře prodat – nutnost zajistit servis (nastavení vázání) – nutnost zajistit odprodej po sezóně

Půjčení na týden ve městě

Hojně zažité řešení půjčit dětem lyže v městské půjčovně na jediný jejich lyžařský týden, typicky školní kurz, nese jedinou výhodu – cenovou – pouze a jen pro tyto uvedené účely. Oproti celosezonní zápůjčce ušetříte 50 až 100 korun za lyžařský den, pokud ale jen teoreticky hrozí, že s dítětem ještě vyrazíte jednou byť jen na víkend, tato varianta se už nevyplácí.

Do všech počtů je nutno zanést i stres a čas při půjčení a vrácení, kde reálně hrozí i narušení pracovního dne, pokud se vrátíte v neděli večer. Podobně nelze očekávat dostatečnou kvalitu od takto frekvenčně otáčených lyží a bot, které jsou v tomto režimu většinu sezóny na sněhu a pokaždé s jiným nájemcem.

Příklad: Pokud si zapůjčíte lyže na týden za 953 Kč, při 6 dnech lyžování vyjde jeden den na 159 Kč. V téže provozovně vyjde celosezónní zápůjčka na 1290 Kč, v takovém případě stojí jeden ze 6 lyžařských dní 215 Kč. Při 8 odlyžovaných dnech vyjde cena za den při celosezonní zápůjčce na 161 Kč, čili to je moment, kdy se celosezonní zápůjčka překlápí a od devátého dne lyžování je už cenově znatelně výhodnější. Čistě finančně se tedy celosezónní zápůjčka vyplatí od 9 odlyžovaných dní. + cena, ale pouze při jediném týdenním výjezdu v sezoně – stres a diskomfort při zajištění výbavy + žádné skladování vybavení – nejistá kvalita

Půjčení přímo ve středisku

Půjčení ve středisku je alternativou, která je výhodná jen pro určité situace a klienty, pravidelní lyžaři ji ale mohou rovnou vypustit. Opět hraje negativní roli stres – přijedete na hory a místo rozjímání s rodinou musíte řešit lyže, totéž při odjezdu. Výhodou je, že nic nemusíte přepravovat, otázkou, na kterou odpoví jinak každá jedna půjčovna, je kvalita lyží – v horských střediscích toho mohou najezdit opravdu mnoho, teoreticky i všechny „lyžodny” v sezóně.

Na druhou stranu známe z alpské praxe, že si díky půjčovnám lze otestovat různé modely, čímž si lyžování zpestřit – tuto výhodu ale nejde moc aplikovat na děti. Zápůjčka ve středisku je principiálně dražší než městská, naše referenční top nabídka stála 1540 Kč, ekonomická pak 1190 Kč na 6 dní. Opět tedy vychází, že finančně je výhodnější lyže půjčit na celou sezonu, zejména pokud jedním týdnem vaše lyžování nekončí.

+ žádný transport a skladování vybavení – stres a diskomfort při zajištění výbavy na místě – nejvíce zatěžované lyže/boty – riziko kvality

Celosezonní zápůjčka

Půjčení lyží před sezonou se už v této fázi úvah jeví výhodné z vícero pohledů. Speciálně pak pro častého lyžaře. Zkusme si je rekapitulovat: lyže si vyzvednete bez stresu před sezonou, jak se to hodí vám. Taktéž i s vrácením. Nemusí se řešit servis, letní skladování ani odprodej lyží. Odpadá i stres z rizika, že na vás zbude nějaké podřadné zboží – i kdyby se to stalo, je dost času to řešit, reklamovat, zrušit kontrakt a jít jinam.

Víte, že lyže a boty máte jen na jedinou sezonu, tedy není důvod je pořizovat s velikostní rezervou, a naopak zvolit klidně přesně padnoucí boty (často jdou případně v průběhu sezony bezplatně vyměnit, pokud noha nečekaně náhle vyroste). Lyže půjčené na sezonu dítě vnímá jako vlastní, vytvoří si k nim vztah a zvykne si na ně. A dost možná se k nim proto i lépe chová. Jdou dokonce využít i coby vánoční dárek. (Některé půjčovny dokonce nabízejí za příplatek fungl nový model). Jsou přenositelné, můžete je půjčit třeba bratranci. Obecně jsou lyže nasazené do režimu celosezonního půjčování mnohem více zachovalé, protože odlyžují obvykle maximálně dva tři týdny za rok.

Riziko opotřebování je enormně nižší. Nevýhodou může být omezený sortiment, třeba twintipy pro freestylové začátky nenabízí zdaleka každý. Naopak mezi výhody můžeme zařadit i cenu. Pokud jste na kopci více než jediný týden, levnější je podle našeho cenového modelu pouze výbava z bazaru: dobře nakoupená a po sezóně prodaná bez nebo jen s malou ztrátou.